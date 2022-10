4. Liga, Gruppe 4 Görkem Köse führt Wettingen mit drei Toren zum Sieg gegen Muri Wettingen setzt seine Siegesserie auch gegen Muri fort. Das 4:3 auswärts am Sonntag bedeutet bereits den siebten Vollerfolg in Folge. 24.10.2022, 00.08 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Görkem Köse, der in der 32. Minute für Wettingen zum 1:0 traf. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Per Penalty erhöhte Massimo Montalto in der 51. Minute zum 2:0 für Wettingen. Der Anschlusstreffer für Muri zum 1:2 kam in der 55. Minute. Verantwortlich dafür war Diogo Correia Borges.

Christian Schaad glich in der 63. Minute für Muri aus. Es hiess 2:2. Per Penalty traf Diogo Correia Borges in der 69. Minute zur 3:2-Führung für Muri. Gleichstand war in der 87. Minute hergestellt: Görkem Köse traf für Wettingen. Der gleiche Görkem Köse war auch gleich für den Führungstreffer zum 4:3 für Wettingen verantwortlich. Er traf erneut in der 91. Spielminute.

Bei Wettingen erhielten Stefano Imbrogno (44.) und Luis Da Costa (61.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Muri für Ephraim Strebel (51.) und Diogo Correia Borges (74.).

Dass Wettingen viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen elf Spielen hat Wettingen durchschnittlich 4.2 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 5 mit durchschnittlich 2.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Muri kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 41 Gegentore in zwölf Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.4 Toren pro Match (Rang 12).

Keine Änderung in der Tabelle für Wettingen: Das Team liegt mit 24 Punkten auf Rang 4. Für Wettingen ist es der siebte Sieg in Serie.

Wettingen spielt in der nächsten Partie in einem Heimspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Juventina Wettingen 1a (Rang 13). Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (25. Oktober) (20.30 Uhr, Kreuzzelg, Wettingen).

Mit der Niederlage rückt Muri in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 13 Punkten neu Platz 10. Für Muri war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Muri geht es auswärts gegen FC Fislisbach 2 (Platz 12) weiter. Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (18.00 Uhr, Esp, Fislisbach).

Telegramm: FC Muri 2a - FC Wettingen 2 3:4 (0:1) - Brühl, Muri AG – Tore: 32. Görkem Köse (Penalty) 0:1.51. Massimo Montalto (Penalty) 0:2.55. Diogo Correia Borges 1:2. 63. Christian Schaad 2:2. 69. Diogo Correia Borges (Penalty) 3:2.87. Görkem Köse 3:3. 91. Görkem Köse 3:4. – Muri: Marco Ruf, Michael Spielmann, Nils Bruckhoff, Fabian Nikaj, Leonit Shabani, Christian Schaad, Brayen Rosario Silva Galati, Jonathan End, Florent Dinaj, Ardonis Shabani, Endri Nuredini. – Wettingen: Lars Ostermann, Lorenzo Cortese, Ali Oruclar, Emanuel Iuliano, Jannis Ramp, Fabiano Coluccia, Dino Mujcic, Luis Da Costa, Stefano Imbrogno, Federico Agnello, Görkem Köse. – Verwarnungen: 44. Stefano Imbrogno, 51. Ephraim Strebel, 61. Luis Da Costa, 74. Diogo Correia Borges.

