2. Liga AFV Gontenschwil gewinnt im ersten Spiel klar gegen Niederwil Gontenschwil siegt auswärts gegen Niederwil: Zum Saisonauftakt gab es ein 3:0. 14.08.2021, 21.46 Uhr

(chm)

Sämtliche drei Tore für Gontenschwil fielen in nur 18 Minuten: In der 62. Minute schoss Sandro Zürcher Gontenschwil mittels Elfmeter in Führung (1:0). Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Gontenschwil stellte Franjo Bajo in Minute 63 her. Roman Holenstein schoss das 3:0 (80. Minute) für Gontenschwil und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

In der Tabelle steht Gontenschwil nach dem ersten Spiel auf Rang 5. Gontenschwil trifft im nächsten Spiel zuhause auf das stark gestartete Team FC Sarmenstorf. Das Spiel findet am 21. August statt (18.00 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Nach dem ersten Spiel steht Niederwil auf dem 13. Rang. Niederwil spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Schönenwerd-Niedergösgen. Die Partie findet am 21. August statt (17.30 Uhr, Inseli, Niedergösgen).

Telegramm: FC Niederwil - FC Gontenschwil 0:3 (0:0) - Riedmatt, Niederwil – Tore: 62. Sandro Zürcher (Penalty) 0:1.63. Franjo Bajo 0:2. 80. Roman Holenstein 0:3. – Niederwil: Simon Zimmermann, Simon Haas, Luca Angst, Casey Specker, Rafael Schertenleib, Livio Rey, Jamie Specker, Noah Schwegler, Joel Rey, Marino Feurer, Fabrice Rätz. – Gontenschwil: Deniz Yilmaz, Dominic Pingiotti, Claudio Schüttel, Abdullah Naserizadeh, Basil Ulmann, Sandro Zürcher, Roman Holenstein, Luka Vuleta, Rafael Eglauf, Simon Hirt, Michael Meier. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga AFV: FC Wettingen - FC Gränichen 3:0, FC Niederwil - FC Gontenschwil 0:3, FC Küttigen - FC Oftringen 1:3, FC Menzo Reinach - FC Brugg 2:4, FC Fislisbach - FC Lenzburg 4:1, FC Sarmenstorf - FC Kölliken 6:1

Tabelle: 1. FC Suhr 1 Spiel/3 Punkte (6:0). 2. FC Sarmenstorf 1/3 (6:1), 3. FC Fislisbach 1/3 (4:1), 4. FC Wettingen 1/3 (3:0), 5. FC Gontenschwil 1/3 (3:0), 6. FC Brugg 1/3 (4:2), 7. FC Oftringen 1/3 (3:1), 8. FC Windisch 1/1 (1:1), 9. FC Schönenwerd-Niedergösgen 1/1 (1:1), 10. FC Menzo Reinach 1/0 (2:4), 11. FC Küttigen 1/0 (1:3), 12. FC Lenzburg 1/0 (1:4), 13. FC Niederwil 1/0 (0:3), 14. FC Gränichen 1/0 (0:3), 15. FC Kölliken 1/0 (1:6), 16. FC Wohlen 2 1/0 (0:6).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga AFV finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.08.2021 19:39 Uhr.