3. Liga, Gruppe 2 Gezim Zeqiraj führt Kappelerhof mit drei Toren zum Sieg gegen Turgi Sieg für Kappelerhof: Gegen Turgi gewinnt das Team am Samstag auswärts 7:2. 02.10.2022, 00.08 Uhr

In der zweiten Halbzeit erzielte Kappelerhof über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren fünf. Zur Halbzeitpause war das Team 2:1 in Führung gelegen.

Turgi waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:2 (45. Minute) und zum 2:3 (56. Minute).

Matchwinner für Kappelerhof war Gezim Zeqiraj, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Kappelerhof waren: Dennis Maclucas (2 Treffer), Fabio Manuel Pereira Ribeiro (1 Treffer) und Besnik Krasniqi (1 Treffe.) die Torschützen für Turgi waren: Rinor Hoxha und Kishanth Mahendran.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Kappelerhof, Bujamin Dzemailji (65.) kassierte sie. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Turgi, Stefan Wink (55.) kassierte sie.

Kappelerhof hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 32 Tore in neun Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.6 Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Turgi kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 2.7 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 11).

Kappelerhof machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 6. Kappelerhof hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Kappelerhof tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Mellingen an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Das Spiel findet am 14. Oktober statt (20.15 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Für Turgi hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit vier Punkten auf Rang 13. Turgi hat bisher noch nie gewonnen. Viermal spielte das Team unentschieden. Vier Spiele gingen verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Turgi daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Mellingen. Diese Begegnung findet am 8. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

Telegramm: FC Turgi - FC Kappelerhof 2:7 (1:2) - Sportanlage Oberau, Untersiggenthal – Tore: 13. Gezim Zeqiraj 0:1. 32. Gezim Zeqiraj 0:2. 45. Kishanth Mahendran 1:2. 54. Besnik Krasniqi 1:3. 56. Rinor Hoxha 2:3. 62. Dennis Maclucas 2:4. 71. Dennis Maclucas 2:5. 80. Gezim Zeqiraj 2:6. 92. Fabio Manuel Pereira Ribeiro 2:7. – Turgi: Elia Steffen, Daniel Züfle, Dardan Ramoja, Massimiliano Cafaro, Andy Moor, Michael James Browne, Helder Lourenco Silva, Stefan Wink, Kishanth Mahendran, Dennis Burger, Rinor Hoxha. – Kappelerhof: Zef Rasi, Alban Shala, Amin Bedzeti, Kushtrim Thaqi, Luis Paulo Dias Da Silva, Meriton Shabani, Dennis Maclucas, Robert Nikollbibaj, Besnik Krasniqi, Bujamin Dzemailji, Gezim Zeqiraj. – Verwarnungen: 55. Stefan Wink, 65. Bujamin Dzemailji.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

