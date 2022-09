3. Liga, Gruppe 1 Frick und Gontenschwil spielen Remis Sechs Tore sind zwischen Frick und Gontenschwil gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht. 24.09.2022, 08.21 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für Gontenschwil: Michael Von Gunten brachte seine Mannschaft in der 10. Minute 1:0 in Führung. Der Ausgleich für Frick fiel in der 23. Minute (Durim Ibrahimi). In der 32. Minute gelang Orhan Hadzic der Führungstreffer zum 2:1 für Gontenschwil.

Zum Ausgleich für Frick traf Claudio Schüttel in der 36. Minute. Allerdings war es ein Eigentor. Das Tor von Vuk Petrovic in der 69. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Frick. Gleichstand stellte Michael Von Gunten durch seinen Treffer für Gontenschwil in der 72. Minute her.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Frick, nämlich für Manuel Herzog (42.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Gontenschwil, Tobias Bucher (79.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Frick zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 0.9 (Rang 1).

Trotz dem Unentschieden führt Frick die Tabelle weiterhin an. Nach acht Spielen hat das Team 14 Punkte. Frick hat bisher dreimal gewonnen, nie verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Frick geht es auf fremdem Terrain gegen FC Entfelden (Platz 6) weiter. Die Partie findet am 30. September statt (20.15 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Nach dem Unentschieden büsst Gontenschwil in der Tabelle ein und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 8. Es verliert zwei Plätze. Gontenschwil hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Gontenschwil spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Erlinsbach 1a (Platz 10). Das Spiel findet am 4. Oktober statt (20.15 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Telegramm: FC Frick 2 - FC Gontenschwil 3:3 (2:2) - Ebnet, Frick – Tore: 10. Michael Von Gunten 0:1. 23. Durim Ibrahimi 1:1. 32. Orhan Hadzic 1:2. 36. Eigentor (Claudio Schüttel) 2:2.69. Vuk Petrovic 3:2. 72. Michael Von Gunten 3:3. – Frick: Elia Kasper, Fabrice Hofer, Roman Herzog, Benjamin Schmid, Tobias Hüsler, Sergio Cantoni, Luke Müller, Jannik Näf, Manuel Herzog, Durim Ibrahimi, Vuk Petrovic. – Gontenschwil: Michael Hochuli, Tobias Bucher, Claudio Schüttel, Dominic Pingiotti, Simon Hirt, Arian Dzemaili, Roman Holenstein, Vojan Cvijanovic, Abdullah Naserizadeh, Orhan Hadzic, Michael Von Gunten. – Verwarnungen: 42. Manuel Herzog, 79. Tobias Bucher.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

