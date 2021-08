3. Liga, Gruppe 1 Frick setzt Siegesserie auch gegen Rohr fort – Siegtreffer durch Chris Lehmann Frick reiht Sieg an Sieg: Gegen Rohr hat das Team am Freitag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 2:1 28.08.2021, 10.16 Uhr

(chm)

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 18 Minuten: Den Auftakt machte Leonard Rashiti, der in der 14. Minute für Rohr zum 1:0 traf. Till Wälchli glich in der 27. Minute für Frick aus. Es hiess 1:1. In der 32. Minute schoss Chris Lehmann Frick mittels Elfmeter in Führung (2:1).

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Rohr sah Senthuran Jeyasothilingam (71.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Senthuran Jeyasothilingam (61.) und Hamdija Malagic (65.). Frick kassierte vier gelbe Karten.

In der Tabelle verbessert sich Frick von Rang 2 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Frick hat bisher immer gewonnen, nämlich dreimal.

Im nächsten Spiel trifft Frick in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte HNK Adria Aarau. Diese Begegnung findet am Dienstag (31. August) statt (20.00 Uhr, Ebnet, Frick).

Rohr rutscht in der Tabelle von Rang 13 auf 14. Das Team hat null Punkte. Rohr muss bereits die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Rohr zuhause und einmal auswärts.

Rohr spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Beinwil am See 1 (Platz 10). Diese Begegnung findet am Dienstag (31. August) statt (20.15 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Telegramm: FC Rohr 1 - FC Frick 1b 1:2 (1:2) - Sportplatz Winkel, Rohr – Tore: 14. Leonard Rashiti 1:0. 27. Till Wälchli 1:1. 32. Chris Lehmann (Penalty) 1:2. – Rohr: Edin Uzunovic, Adnan Malagic, Hamdija Malagic, Gianluca Wyss, Kevin Züger, Leonard Rashiti, Dean Meier, Valmir Selimi, Rino Hunziker, Martin Dreni, Arbnor Lleshdedaj. – Frick: Lukas Schraner, Kevin Schmid, Pascal Hauswirth, Liridon Sala, Nico Schaad, Nico Heuberger, Till Wälchli, Manuel Herzog, Fabian Treyer, Chris Lehmann, Silas Riner. – Verwarnungen: 29. Manuel Herzog, 36. Till Wälchli, 53. Chris Lehmann, 61. Senthuran Jeyasothilingam, 65. Hamdija Malagic, 94. Samir Cakaj – Ausschluss: 71. Senthuran Jeyasothilingam.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Seon 1 - FC Beinwil am See 1 3:3, FC Rohr 1 - FC Frick 1b 1:2

Tabelle: 1. FC Frick 1b 3 Spiele/9 Punkte (9:5). 2. FC Entfelden 1 2/6 (10:0), 3. FC Rothrist 1 2/6 (11:1), 4. FC Buchs 1 2/6 (5:2), 5. FC Küttigen 2 2/6 (4:2), 6. FC Lenzburg 2 2/3 (6:3), 7. FC Othmarsingen 1 2/3 (5:4), 8. FC Erlinsbach 1 2/3 (1:7), 9. SC Schöftland 2 2/3 (5:5), 10. FC Beinwil am See 1 3/1 (4:9), 11. FC Seon 1 3/1 (7:10), 12. HNK Adria Aarau 2/0 (1:14), 13. FC Rupperswil 1 2/0 (3:5), 14. FC Rohr 1 3/0 (2:6).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2021 10:14 Uhr.