3. Liga, Gruppe 1 Frick setzt Siegesserie auch gegen Rohr fort Frick reiht Sieg an Sieg: Gegen Rohr hat das Team am Samstag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 5:2 04.04.2022, 22.45 Uhr

Rohr erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Radovan Radevic ging das Team in der 3. Minute in Führung. In der 5. Minute traf Claudio Deiss für Frick zum 1:1-Ausgleich.

Danach drehte Frick auf. Das Team schoss ab der 15. Minute noch vier weitere Tore, während Rohr ein Tor gelang (zum 2:5 (88. Minute)). Der Endstand lautete 5:2.

Die Torschützen für Frick waren: Claudio Deiss (2 Treffer), Vuk Petrovic (1 Treffer), Nico Heuberger (1 Treffer) und Chris Lehmann (1 Treffer). Die Torschützen für Rohr waren: Radovan Radevic und Patrik Perlaska.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Abwehr von Rohr kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.9 (Rang 14).

Frick rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 27 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Für Frick ist es der dritte Sieg in Serie.

Frick spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: HNK Adria Aarau (Rang 13). Das Spiel findet am 9. April statt (18.00 Uhr, Sportplatz Winkel, Rohr).

Rohr verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Rohr ist es bereits die 14. Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Rohr gingen unentschieden aus.

Mit dem fünftplatzierten FC Beinwil am See 1 kriegt es Rohr als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 8. April statt (20.00 Uhr, Sportplatz Winkel, Rohr).

Telegramm: FC Frick 1b - FC Rohr 1 5:2 (4:1) - Ebnet, Frick – Tore: 3. Radovan Radevic 0:1. 5. Claudio Deiss 1:1. 15. Claudio Deiss 2:1. 29. Chris Lehmann 3:1. 45. Vuk Petrovic (Penalty) 4:1.50. Nico Heuberger 5:1. 88. Patrik Perlaska 5:2. – Frick: Lukas Schraner, Fabrice Hofer, Roman Herzog, Liridon Sala, Fabian Treyer, Chris Lehmann, Nico Heuberger, Claudio Deiss, Luke Müller, Silas Riner, Vuk Petrovic. – Rohr: Ardijan Gjoklaj, Radovan Radevic, Urim Mulaj, Ardit Gashi, Martin Dreni, Patrik Perlaska, Valmir Selimi, Rino Hunziker, Arbnor Lleshdedaj, Dean Meier, Milazim Gashi. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 04.04.2022 22:42 Uhr.