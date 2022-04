3. Liga, Gruppe 2 Frick setzt Siegesserie auch gegen Mellingen fort – Siegesserie von Mellingen gebrochen Frick setzt seine Siegesserie auch gegen Mellingen fort. Das 3:1 zuhause am Freitag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Folge. 09.04.2022, 18.22 Uhr

Frick ging in der 25. Spielminute durch Cyrill Vogel in Führung, ehe Mellingen in der 32. Minute (Pascal Gisi) der Ausgleich gelang. Per Penalty traf Durim Ibrahimi in der 52. Minute zur 2:1-Führung für Frick. In der 79. Minute erhöhte Halil Karadal auf 3:1 für Frick.

Bei Frick erhielten Valentin Schmid (47.), Durim Ibrahimi (60.) und Tim Hinden (88.) eine gelbe Karte. Bei Mellingen erhielten Pascal Gisi (46.) und David Huwiler (55.) eine gelbe Karte.

Mit einem Tore-Schnitt von 3.8 Toren pro Spiel ist Frick bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Frick verteidigt mit dem Sieg seine Tabellenführung. Nach 17 Spielen hat das Team 45 Punkte. Für Frick ist es der fünfte Sieg in Serie.

Frick spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Neuenhof 1 (Platz 5). Zu diesem Spiel kommt es am 14. April (20.15 Uhr, Stausee, Neuenhof).

Nach der Niederlage büsst Mellingen einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 22 Punkten auf Rang 9. Nach sieben Siegen in Serie verliert Mellingen erstmals wieder.

Im nächsten Spiel kriegt es Mellingen zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Tägerig 1 (Platz 8) zu tun. Diese Begegnung findet am 14. April statt (20.15 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Telegramm: FC Frick 1a - FC Mellingen 1 3:1 (1:1) - Ebnet, Frick – Tore: 25. Cyrill Vogel 1:0. 32. Pascal Gisi 1:1. 52. Durim Ibrahimi (Penalty) 2:1.79. Halil Karadal 3:1. – Frick: Gabriel Herzog, Valentin Schmid, Kastriot Berisha, Jan Weidmann, Marco Boss, Sven Würgler, Gian Luca Venzin, Alain Saner, Cyrill Vogel, Kilian Weiss, Meris Habibija. – Mellingen: Patrick Ernst, David Huwiler, Pascal Gisi, Fabian Gisi, Berat Haxha, Joel Meier, Rafael Müller, Andreas Etter, Patrick Bätschmann, Philipp Müller, Ramon Heldner. – Verwarnungen: 46. Pascal Gisi, 47. Valentin Schmid, 55. David Huwiler, 60. Durim Ibrahimi, 88. Tim Hinden.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

