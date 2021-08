3. Liga, Gruppe 1 Frick mit Auswärtssieg bei Othmarsingen im ersten Spiel – Siegtreffer in allerletzter Minute Frick beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Othmarsingen setzt es auswärts einen 3:2-Sieg ab. 17.08.2021, 00.14 Uhr

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Frick das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 92. Minute war Samir Cakaj.

Den ersten Treffer der Partie hatte Dölf Bieri in der 35. Minute für Othmarsingen geschossen. Gleichstand war in der 36. Minute hergestellt: Till Wälchli traf für Frick. In der 46. Minute gelang Kristjan Bushaj der Führungstreffer zum 2:1 für Othmarsingen. Der Ausgleichstreffer fiel in Minute 76, als Chris Lehmann für Frick erfolgreich war.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Frick, nämlich für Till Wälchli (40.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Othmarsingen, Albert Pjetri (85.) kassierte sie.

In der Tabelle steht Frick nach dem ersten Spiel auf Rang 3. Für Frick geht es in einem Heimspiel gegen FC Seon 1 weiter. Die Partie findet am 21. August statt (19.15 Uhr, Ebnet, Frick).

Nach dem ersten Spiel steht Othmarsingen auf dem achten Rang. Für Othmarsingen geht es auswärts gegen FC Beinwil am See 1 weiter. Diese Begegnung findet am 21. August statt (17.00 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Telegramm: FC Othmarsingen 1 - FC Frick 1b 2:3 (1:1) - Falkenmatt, Othmarsingen – Tore: 35. Dölf Bieri 1:0. 36. Till Wälchli 1:1. 46. Kristjan Bushaj 2:1. 76. Chris Lehmann 2:2. 92. Samir Cakaj 2:3. – Othmarsingen: Thomas Hanna, Safet Murtezi, Nue Dushaj, Manuel Bürgisser, Naveen Kirutharan, Jeton Bushaj, Albert Pjetri, Dölf Bieri, Jonath Chandramohan, Besjan Shuti, Kristjan Bushaj. – Frick: Lukas Schraner, Kevin Schmid, Pascal Hauswirth, Benjamin Schmid, Fabian Treyer, Till Wälchli, Roman Herzog, Manuel Herzog, Dario Zumsteg, Chris Lehmann, Claudio Deiss. – Verwarnungen: 40. Till Wälchli, 85. Albert Pjetri.

Tabelle: 1. FC Lenzburg 2 1 Spiel/3 Punkte (5:1). 2. FC Entfelden 1 1/3 (3:0), 3. FC Frick 1b 1/3 (3:2), 4. FC Buchs 1 1/3 (3:2), 5. FC Rothrist 1 1/3 (2:1), 6. FC Küttigen 2 1/3 (2:1), 7. FC Erlinsbach 1 1/3 (1:0), 8. FC Othmarsingen 1 1/0 (2:3), 9. FC Seon 1 1/0 (2:3), 10. FC Rohr 1 1/0 (1:2), 11. SC Schöftland 2 1/0 (1:2), 12. FC Rupperswil 1 1/0 (0:1), 13. FC Beinwil am See 1 1/0 (0:3), 14. HNK Adria Aarau 1/0 (1:5).

