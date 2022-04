4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde Frick mit Auswärtssieg bei Ljiljan Frick behielt im Spiel gegen Ljiljan am Dienstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:1. 27.04.2022, 08.51 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Antonio Contorno, der in der 3. Minute für Frick zum 1:0 traf. Frick baute die Führung in der 5. Minute (Silas Riner) weiter aus (2:0). Der Anschlusstreffer für Ljiljan zum 1:2 kam in der 31. Minute. Verantwortlich dafür war Edin Uzunovic. Das Eigentor von Damir Susic (48. Minute) bedeutete die 3:1-Führung für Frick.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Adnan Alic von Ljiljan erhielt in der 83. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Frick zu den Besten: Die total 9 Gegentore in sechs Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.3 Toren pro Match (Rang 2).

Frick rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit elf Punkten auf Rang 3. Frick hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Frick geht es auswärts gegen FC Menzo Reinach 2 (Platz 8) weiter. Diese Begegnung findet am Sonntag (1. Mai) statt (15.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Nach der Niederlage büsst Ljiljan zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sieben Punkten auf Rang 7. Ljiljan hat bisher zweimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Ljiljan verlor zudem erstmals zuhause.

Für Ljiljan geht es auswärts gegen FC Entfelden 2 (Platz 9) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 3. Mai (20.00 Uhr, Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden).

Telegramm: FC Ljiljan - FC Frick 3 1:3 (1:2) - Bächen, Unterentfelden – Tore: 3. Antonio Contorno 0:1. 5. Silas Riner 0:2. 31. Edin Uzunovic 1:2. 48. Eigentor (Damir Susic) 1:3. – Ljiljan: Kerim Cengic, Sadin Mujadzic, Mirsad Ribo, Adnan Alic, Damir Susic, Marinko Perunicic, Mirza Hodzic, Muris Kocic, Edin Uzunovic, Elvedin Kazaferovic, Amel Sljivar. – Frick: Luc Burger, Maurice Kägi, David Schmid, Sandro Schmid, Elias Cantoni, Silas Riner, Siro Schmidli, Antonio Contorno, Manuel Herzog, David Schraner, Selman Mujota. – Verwarnungen: 83. Adnan Alic.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 1 - Abstiegsrunde:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.04.2022 08:42 Uhr.