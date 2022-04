3. Liga, Gruppe 2 Frick lässt sich von Muri kein Bein stellen Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 2 vs. 12) ist Frick am Freitag seiner Favoritenrolle gegen Muri gerecht geworden und hat zuhause 4:0 gewonnen. 23.04.2022, 22.23 Uhr

(chm)

Meris Habibija traf in der 41. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Frick. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Frick stellte Cyrill Vogel in Minute 51 her. Kilian Weiss baute in der 73. Minute die Führung für Frick weiter aus (3:0). Raphael Leuthard schoss das 4:0 (83. Minute) für Frick und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Bei Muri sah Nils Bruckhoff (70.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Nils Bruckhoff (70.) und Nemanja Papovic (87.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Frick, Kilian Weiss (70.) kassierte sie.

Dass Frick viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 19 Spielen hat Frick durchschnittlich 3.6 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die zweitbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.1 zugelassenen Toren pro Spiel.

Dank dem Sieg führt Frick neu die Tabelle an. Nach 19 Spielen hat das Team 48 Punkte. Das Team verbessert sich um einen Platz. Frick hat bisher 15mal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Frick spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Wettingen 2 (Rang 11). Zu diesem Spiel kommt es am 1. Mai (13.00 Uhr, Kreuzzelg, Wettingen).

Für Muri hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 17 Punkten auf Rang 12. Für Muri ist es bereits die zwölfte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Muri gingen unentschieden aus.

Mit dem fünftplatzierten FC Neuenhof 1 kriegt es Muri als nächstes daheim mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 3. Mai statt (20.15 Uhr, Brühl, Muri AG).

Telegramm: FC Frick 1a - FC Muri 2 4:0 (1:0) - Ebnet, Frick – Tore: 41. Meris Habibija 1:0. 51. Cyrill Vogel 2:0. 73. Kilian Weiss 3:0. 83. Raphael Leuthard 4:0. – Frick: Gabriel Herzog, Valentin Schmid, Jan Weidmann, Marco Boss, Manuel Meier, Roger Herzog, Cyrill Vogel, Gian Luca Venzin, Alain Saner, Meris Habibija, Durim Ibrahimi. – Muri: Yanick Hofer, Nils Bruckhoff, Mathis Stutz, Nicolas Stierli, Michael Spielmann, Nelson Afulike, Rafael Freitas Ferreira, Loris Völker, Kastriot Tafa, Nemanja Papovic, Christian Schaad. – Verwarnungen: 70. Kilian Weiss, 70. Nils Bruckhoff, 87. Nemanja Papovic – Ausschluss: 70. Nils Bruckhoff.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.04.2022 22:20 Uhr.