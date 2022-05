3. Liga, Gruppe 1 Frick lässt sich von Lenzburg kein Bein stellen – Siegtreffer in 86. Minute Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 5 vs. 11) ist Frick am 13.05.2022, 23.16 Uhr

(chm)

Freitag

seiner Favoritenrolle gegen Lenzburg gerecht geworden und hat zuhause 2:1 gewonnen.

Frick geriet zunächst in Rückstand, als Diego Alvarez in der 25. Minute Lenzburg 1:0 in Front brachte. Zwei Tore innerhalb von zwei Minuten brachten aber für Frick die Wende. Zuerst erzielte Fabrice Hofer (84.) den Ausgleich. Vuk Petrovic schoss kurz darauf das Siegtor zum 2:1 für Frick.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Lenzburg für Laszlo Stutz (10.) und Diego Alvarez (14.). Eine Verwarnung gab es für Frick, nämlich für Fabian Treyer (36.).

Keine Änderung in der Tabelle für Frick: 40 Punkte bedeuten Rang 5. Frick hat bisher zwölfmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Frick tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Rothrist 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 20. Mai statt (20.00 Uhr, Stampfi, Rothrist).

Mit der Niederlage rückt Lenzburg in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 21 Punkten neu Platz 12. Lenzburg hat bisher sechsmal gewonnen, 13mal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Mit dem viertplatzierten FC Beinwil am See 1 kriegt es Lenzburg als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 20. Mai (20.15 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Telegramm: FC Frick 1b - FC Lenzburg 2 2:1 (0:1) - Ebnet, Frick – Tore: 25. Diego Alvarez 0:1. 84. Fabrice Hofer 1:1. 86. Vuk Petrovic 2:1. – Frick: Lukas Schraner, Fabrice Hofer, Pascal Hauswirth, Benjamin Schmid, Liridon Sala, Luke Müller, Fabian Treyer, Manuel Herzog, Till Wälchli, Chris Lehmann, Vuk Petrovic. – Lenzburg: Manuel Fries, Kevin Kläusli, Laszlo Stutz, Till Pfister, Nicolas Egger, Simone Mezzancella, Alain Iseli, Rrahman Bajrushaj, Diego Alvarez, Nicolo Mazzotta, Aycan Osma. – Verwarnungen: 10. Laszlo Stutz, 14. Diego Alvarez, 36. Fabian Treyer.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

