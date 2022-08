4. Liga, Gruppe 4 Frick holt sich erste Punkte bei Sieg gegen Suryoye Wasserschloss Frick siegt zuhause 3:2 gegen Suryoye Wasserschloss im zweiten Spiel der Saison. 19.08.2022, 10.01 Uhr

Maurice Kägi eröffnete in der 22. Minute das Skore, als er für Frick das 1:0 markierte. Mohammed Osman erhöhte in der 38. Minute zur 2:0-Führung für Frick. Maurice Kägi baute in der 44. Minute die Führung für Frick weiter aus (3:0).

Antonio Kass Abdulahad (50. Minute) liess Suryoye Wasserschloss auf 1:3 herankommen. Ein Eigentor (Sandro Schmid) in der 72. Minute bedeutete den Anschlusstreffer für Suryoye Wasserschloss zum 2:3.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Suryoye Wasserschloss kassierte vier gelbe Karten. Bei Frick erhielten Sandro Schmid (49.) und David Schmid (85.) eine gelbe Karte.

Nach dem zweiten Spiel steht Frick auf dem siebten Rang. Im nächsten Spiel kriegt es Frick in einem Auswärtsspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Windisch 2. Zu diesem Spiel kommt es am 26. August (20.15 Uhr, Dägerli, Windisch).

Suryoye Wasserschloss reiht sich nach dem Spiel auf Rang 9 ein. Für Suryoye Wasserschloss geht es in einem Heimspiel gegen FC Klingnau 2 (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 28. August statt (14.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Telegramm: FC Frick 3 - FC Suryoye Wasserschloss 3:2 (3:0) - Ebnet, Frick – Tore: 22. Maurice Kägi 1:0. 38. Mohammed Osman 2:0. 44. Maurice Kägi 3:0. 50. Antonio Kass Abdulahad 3:1. 72. Eigentor (Sandro Schmid) 3:2. – Frick: Timothée Lawson, Sandro Schmid, David Schmid, Dylan Schenker, Qudrat Azimi, Nicola Senn, Selman Mujota, Maurice Kägi, Florian Cadraku, David Schraner, Mohammed Osman. – Suryoye Wasserschlos: Tobias Neumann, Emanuel Bahnan, Gabriel Alacam, Peter Bahnan, Mansur Alaçam, Riccardo Randazzo, Samuel Kass, Sleman Josef, Elias Kass, Timo Senn, Tobias Schneider. – Verwarnungen: 40. Timo Senn, 49. Sandro Schmid, 49. Sleman Josef, 80. Peter Bahnan, 85. David Schmid, 85. Gabriel Alacam.

