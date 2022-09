3. Liga, Gruppe 1 Frick gewinnt deutlich gegen Gränichen Frick gewinnt am Freitag zuhause gegen Gränichen 4:0. 03.09.2022, 16.54 Uhr

(chm)

Simon Schmid erzielte in der 14. Minute den Führungstreffer zum 1:0 für Frick. Mit seinem Tor in der 39. Minute brachte Silas Riner Frick mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Ardian Zendeli baute in der 54. Minute die Führung für Frick weiter aus (3:0). Erneut Ardian Zendeli traf in der 63. Minute auch zum 4:0 für Frick.

Gelbe Karten gab es bei Gränichen für Yll Berisha (3.), Tobias Müller (62.) und Ermal Gafuri (92.). Die einzige gelbe Karte bei Frick erhielt: Jannik Näf (32.)

Für so viele erzielte Tore wie in diesem Spiel ist Frick eher nicht bekannt. Das Team hat einen Tore-Schnitt von 1.8 pro Spiel. Das bedeutet, dass Frick die sechstbeste Offensive der Gruppe hat. Die Verteidigung belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Frick verbessert sich in der Tabelle von Rang 8 auf 2. Das Team hat acht Punkte. Für Frick ist es bereits der zweite Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und nie auswärts gewonnen. Zwei Spiele von Frick gingen unentschieden aus. Frick siegte zudem erstmals auswärts.

Im nächsten Spiel trifft Frick in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das 14.-platzierte FC Kölliken. Das Spiel findet am Dienstag (6. September) statt (20.00 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Gränichen steht in der Tabelle neu auf Rang 8 (zuvor: 6). Das Team hat sechs Punkte. Gränichen hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Gränichen spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Erlinsbach 1a (Platz 5). Das Spiel findet am Dienstag (6. September) statt (20.00 Uhr, ZehnderMatte, Gränichen).

Telegramm: FC Frick 2 - FC Gränichen 4:0 (2:0) - Ebnet, Frick – Tore: 14. Simon Schmid 1:0. 39. Silas Riner 2:0. 54. Ardian Zendeli 3:0. 63. Ardian Zendeli 4:0. – Frick: Elia Kasper, Fabrice Hofer, Roman Herzog, Tobias Hüsler, Fabian Treyer, Till Wälchli, Simon Schmid, Manuel Herzog, Jannik Näf, Silas Riner, Claudio Deiss. – Gränichen: Jannis Fehlmann, Philipp Müller, Arbnor Sejdiu, Armin Züllig, Tobias Müller, Endrit Saljihi, Manuel Peter, Florian Müller, Yll Berisha, Dominik Trost, Matteo Muscia. – Verwarnungen: 3. Yll Berisha, 32. Jannik Näf, 62. Tobias Müller, 92. Ermal Gafuri.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Datenstand: 03.09.2022 16:52 Uhr.

