Frauen 3. Liga Fislisbach verliert gegen Seriensieger Niederlenz Niederlenz setzt seine Siegesserie auch gegen Fislisbach fort. Das 4:1 zuhause am Dienstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 07.09.2022, 02.16 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für Niederlenz: Sarah Tovagliaro brachte ihre Mannschaft in der 10. Minute 1:0 in Führung. Lara Süess erhöhte in der 19. Minute zur 2:0-Führung für Niederlenz. Niederlenz erhöhte in der 32. Minute seine Führung durch Secil Aladag weiter auf 3:0.

Lorena Imperia baute in der 55. Minute die Führung für Niederlenz weiter aus (4:0). Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Tabea Treichler in der 71. Minute für Fislisbach auf 1:4.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Die Offensive von Niederlenz hat bislang häufig überzeugt: In drei Spielen hat sie total 18 Tore erzielt, was einem Schnitt von 3.6 Toren pro Partie entspricht. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.4 zugelassenen Toren pro Spiel.

In der Regel kassiert Fislisbach nicht so viele Tore wie gegen Niederlenz. Durchschnittlich muss die Defensive 1.2 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 4).

Niederlenz verbessert sich in der Tabelle von Rang 2 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Niederlenz hat bisher immer gewonnen, nämlich dreimal.

Für Niederlenz geht es zuhause gegen Döttingen-Brugg (Platz 6) weiter. Diese Begegnung findet am 13. September statt (20.15 Uhr, Altfeld, Niederlenz).

Fislisbach rutscht in der Tabelle von Rang 4 auf 5. Das Team hat vier Punkte. Fislisbach hat je einmal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Fislisbach spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Villmergen (Platz 8). Diese Begegnung findet am Samstag (10. September) statt (20.00 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Telegramm: FC Niederlenz - FC Fislisbach 4:1 (3:0) - Altfeld, Niederlenz – Tore: 10. Sarah Tovagliaro 1:0. 19. Lara Süess 2:0. 32. Secil Aladag 3:0. 55. Lorena Imperia 4:0. 71. Tabea Treichler 4:1. – Niederlenz: Michèle Estermann, Melisa San, Sarah Tovagliaro, Aline Thut, Lara Tresch, Secil Aladag, Melissa Bo, Barbara Henzi, Lara Süess, Lorena Imperia, Laura Randjelovic. – Fislisbach: Anina Meier, Sina Burger, Nadine Mürner, Lorena Takac, Thora Scheier, Shana Leder, Muriel Buck, Tabea Hasler, Alena Mazzei, Tabea Treichler, Manuela Santesso. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

