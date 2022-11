4. Liga, Gruppe 4 Fislisbach setzt Siegesserie auch gegen Muri fort Fislisbach setzt seine Siegesserie auch gegen Muri fort. Das 4:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 01.11.2022, 10.29 Uhr

Das Skore eröffnete Benjamin Christen in der 10. Minute. Er traf für Fislisbach zum 1:0. Noah Policke sorgte in der 23. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Fislisbach. Djordje Dasic baute in der 42. Minute die Führung für Fislisbach weiter aus (3:0).

Diogo Correia Borges (44. Minute) liess Muri auf 1:3 herankommen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Noah Stucki in der 57. Minute, als er für Fislisbach zum 4:1 traf.

Bei Muri erhielten Ardonis Shabani (50.), Enis Misini (62.) und Fabian Nikolovski (65.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Fislisbach, Benjamin Christen (51.) kassierte sie.

Zahlreiche Gegentore sind für Muri ein relativ häufiges Phänomen. Total liess das Team 45 Tore in 13 Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 3.5 Toren pro Spiel (Rang 12).

Fislisbach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 10. Für Fislisbach ist es der dritte Sieg in Serie.

Für Fislisbach ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Nach der Niederlage büsst Muri zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 13 Punkten auf Rang 12. Für Muri war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Für Muri ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Fislisbach 2 - FC Muri 2a 4:1 (3:1) - Esp, Fislisbach – Tore: 10. Benjamin Christen 1:0. 23. Noah Policke 2:0. 42. Djordje Dasic 3:0. 44. Diogo Correia Borges 3:1. 57. Noah Stucki 4:1. – Fislisbach: Marco Mäder, Benjamin Christen, Antoine Pommerell, Pablo Giannini, Noah Policke, Lucien Würsch, Simon Strebel, David Strebel, Christian Metral, David Hansmann, Djordje Dasic. – Muri: Arian Coma, Michael Spielmann, Hakan Brunner, Enis Misini, Jonathan End, Ardonis Shabani, Endri Nuredini, Florent Dinaj, Fabian Nikolovski, Bledi Ibishi, Diogo Correia Borges. – Verwarnungen: 50. Ardonis Shabani, 51. Benjamin Christen, 62. Enis Misini, 65. Fabian Nikolovski.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

