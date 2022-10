2. Liga AFV Fislisbach setzt Siegesserie auch gegen Baden 1897 fort – Milan Gligic mit Siegtor Fislisbach setzt seine Siegesserie auch gegen Baden 1897 fort. Das 2:1 auswärts am Freitag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 15.10.2022, 14.39 Uhr

(chm)

Fislisbach geriet zunächst in Rückstand, als Christian Chirulli in der 5. Minute die zwischenzeitliche Führung für Baden 1897 gelang. In der 27. Minute glich Fislisbach jedoch aus und ging in der 50. Minute in Führung. Torschützen waren Ryan Allmann und Milan Gligic.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Baden 1897 sah Felipe De Oliveira Nogueira (88.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Baden 1897 weitere vier gelbe Karten. Bei Fislisbach erhielten Brian Bosshard (31.), Toma Culjak (74.) und Siro Dubach (80.) eine gelbe Karte.

Mit dem Sieg rückt Fislisbach um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 13 Punkten auf Rang 9. Fislisbach hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Fislisbach geht es zuhause gegen FC Wohlen 2 (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Oktober (20.00 Uhr, Esp, Fislisbach).

Nach der Niederlage büsst Baden 1897 einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zwölf Punkten auf Rang 10. Baden 1897 hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Baden 1897 geht es auswärts gegen FC Menzo Reinach (Platz 14) weiter. Die Partie findet am 22. Oktober statt (17.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Telegramm: FC Baden 1897 2 - FC Fislisbach 1:2 (1:1) - Stadion ESP, Baden – Tore: 5. Christian Chirulli 1:0. 27. Ryan Allmann 1:1. 50. Milan Gligic 1:2. – Baden 1897: Nino Schuppisser, Sasa Jakovljevic, Blert Aliaj, Sebastian Bortolin, Felipe De Oliveira Nogueira, Akilash Gnanasegar, Arton Tishuki, Nikola Maksimovic, Christian Chirulli, Jan Kalt, Leon Gjikollaj. – Fislisbach: Leandro Russo, Manuel Humitsch, Dominic Volger, Raphael Pfister, Brian Bosshard, Milan Gligic, Silvan Bär, Siro Dubach, Meo Till Mazzei, Yannic Frei, Ryan Allmann. – Verwarnungen: 31. Brian Bosshard, 34. Akilash Gnanasegar, 52. Leon Gjikollaj, 74. Toma Culjak, 80. Roko Begonja, 80. Siro Dubach, 83. Felipe De Oliveira Nogueira – Ausschluss: 88. Felipe De Oliveira Nogueira.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.10.2022 14:36 Uhr.

