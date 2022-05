2. Liga AFV Fislisbach mit Sieg gegen Menzo Reinach Fislisbach gewinnt am 11.05.2022, 23.06 Uhr

(chm)

Dienstag

zuhause gegen Menzo Reinach 4:2.

Das Skore eröffnete Patriot Haliti in der 3. Minute. Er traf für Menzo Reinach zum 1:0. In der 10. Minute traf Christian Gasane für Fislisbach zum 1:1-Ausgleich. Damian Pignatelli erzielte in der 13. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Menzo Reinach.

Gleichstand (2:2) hiess es wieder in der 22. Minute, als Siro Dubach für Fislisbach traf. In der 46. Minute war es an Justin Comas, Fislisbach 3:2 in Führung zu bringen. In der 70. Minute sorgte Joshua Gasane für den Schlusspunkt: er traf zum 4:2 für Fislisbach.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Menzo Reinach kassierte fünf gelbe Karten. Die einzige gelbe Karte bei Fislisbach erhielt: Guelor Mukunayi (73.)

Die Tabellensituation bleibt für Fislisbach unverändert. Mit 33 Punkten liegt das Team auf Rang 11. Fislisbach hat bisher zehnmal gewonnen, elfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Auf Fislisbach wartet im nächsten Spiel das zwölftplatzierte Team FC Küttigen, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am Samstag (14. Mai) statt (18.00 Uhr, Sportplatz «Ritzer», Küttigen).

Nach der Niederlage büsst Menzo Reinach einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 34 Punkten auf Rang 10. Menzo Reinach hat bisher elfmal gewonnen, zwölfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Auf Menzo Reinach wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das neuntplatzierte Team FC Wettingen, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am Samstag (14. Mai) statt (18.00 Uhr, Fluckmatt, Menziken AG).

Telegramm: FC Fislisbach - FC Menzo Reinach 4:2 (3:2) - Esp, Fislisbach – Tore: 3. Patriot Haliti 0:1. 10. Christian Gasane 1:1. 13. Damian Pignatelli 1:2. 22. Siro Dubach 2:2. 46. Justin Comas 3:2. 70. Joshua Gasane 4:2. – Fislisbach: Leandro Russo, Manuel Humitsch, Lukas Hövel, Silvan Bär, Justin Comas, Siro Dubach, Toma Culjak, Yannic Frei, Christian Maier, Joshua Gasane, Christian Gasane. – Menzo Reinach: Dardan Neziri, Eddy Luongo, Avni Hasanramaj, Florin Hasanaj, Dario Bucher, Durim Racaj, Albert Rudaj, Damian Pignatelli, Burim Hasanramaj, Altin Gashi, Patriot Haliti. – Verwarnungen: 44. Eddy Luongo, 67. Florin Hasanaj, 72. Dardan Neziri, 73. Guelor Mukunayi, 76. Nikolay Oryachkov, 77. Altin Gashi.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.05.2022 23:03 Uhr.