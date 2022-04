4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde Fislisbach mit Sieg gegen Klingnau – Djordje Dasic mit Siegtor Fislisbach gewinnt am Samstag zuhause gegen Klingnau 2:1. 24.04.2022, 02.29 Uhr

(chm)

Fislisbach geriet zunächst in Rückstand, als Jan Georg in der 9. Minute Klingnau 1:0 in Front brachte. Fislisbach drehte aber das Spiel innerhalb von ein Minuten. Noah Stucki schoss in der 37. Minute den Ausgleich, in der 38. Minute erzielte Djordje Dasic den Siegtreffer.

Bei Klingnau erhielten Siro Märki (49.), Sven Stauffer (61.) und Luca Weik (63.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Fislisbach, Djordje Dasic (28.) kassierte sie.

In der Abwehr gehört Fislisbach zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.2 Tore pro Partie (Rang 1).

Fislisbach verbessert sich in der Tabelle von Rang 11 auf 9. Das Team hat sechs Punkte. Fislisbach hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Auf Fislisbach wartet im nächsten Spiel das achtplatzierte Team FC Muri 3, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am Mittwoch (27. April) statt (20.15 Uhr, Brühl, Muri AG).

Für Klingnau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit einem Punkt auf Rang 12. Für Klingnau war es bereits die dritte Niederlage in Serie. Klingnau verlor zudem erstmals zuhause.

Im nächsten Spiel kriegt es Klingnau in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Türkiyemspor 1 (Platz 11) zu tun. Das Spiel findet am Mittwoch (27. April) statt (20.30 Uhr, Sportanlage Schachen Aarau, Aarau).

Telegramm: FC Fislisbach 2 - FC Klingnau 2 2:1 (2:1) - Esp, Fislisbach – Tore: 9. Jan Georg 0:1. 37. Noah Stucki 1:1. 38. Djordje Dasic 2:1. – Fislisbach: Jonas Manouk, Benjamin Christen, Thomas Fischli, Antoine Pommerell, David Strebel, Roger Friedli, Noah Stucki, Christian Metral, Dario Profeta, Timothy Kiss, Djordje Dasic. – Klingnau: Hasan Brkic, Kevin Leonardo Dias Tavares, Jan Georg, Siro Märki, Luc Müller, Michel Baumgartner, Krenar Bakalli, Jannik Hauenstein, Marin Hrkac, Luca Weik, Sven Stauffer. – Verwarnungen: 28. Djordje Dasic, 49. Siro Märki, 61. Sven Stauffer, 63. Luca Weik.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Aufstiegsrunde:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.04.2022 02:26 Uhr.