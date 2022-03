Frauen 3. Liga Fislisbach mit drei Punkten auswärts gegen Wohlen – Céline Oser mit Last-Minute-Treffer Fislisbach behielt im Spiel gegen Wohlen am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:3. 26.03.2022, 21.41 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für Fislisbach: Tabea Treichler brachte ihre Mannschaft in der 16. Minute 1:0 in Führung. Tabea Treichler erzielte nur zwei Minuten später auch das 2:0 für Fislisbach. In der 34. Minute gelang Wohlen (Andrea Markovic) der Anschlusstreffer (1:2).

Den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Fislisbach stellte Céline Oser in Minute 57 her. In der 75. Minute verwandelte Sara Garcia de Pablos erfolgreich einen Elfmeter und brachte Wohlen so auf 2:3 heran. Per Elfmeter glich Andrea Markovic das Spiel in der 92. Minute für Wohlen wieder aus. In den Schlussminuten machte Céline Oser alles klar. Ihr Treffer in der 93. Minute zum 4:3 sicherte Fislisbach den Sieg.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Fislisbach, Shana Leder (86.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Wohlen erhielt: Andrea Markovic (52.)

In der Regel kassiert Wohlen nicht so viele Tore wie gegen Fislisbach. Total liess das Team 14 Tore in elf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.3 Toren pro Spiel (Rang 2).

Die Tabellensituation bleibt für Fislisbach unverändert. Das Team liegt mit 17 Punkten auf Rang 5. Für Fislisbach ist es der zweite Sieg in Serie. Fislisbach konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Fislisbach spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Muri (Platz 7). Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (20.15 Uhr, Esp, Fislisbach).

Für Wohlen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 2. Wohlen hat bisher achtmal gewonnen und dreimal verloren.

Für Wohlen geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Erlinsbach 2 (Platz 6) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 3. April (16.00 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Telegramm: FC Wohlen 1 - FC Fislisbach 3:4 (1:2) - Niedermatten, Wohlen/AG – Tore: 16. Tabea Treichler 0:1. 18. Tabea Treichler 0:2. 34. Andrea Markovic 1:2. 57. Céline Oser 1:3. 75. Sara Garcia de Pablos (Penalty) 2:3.92. Andrea Markovic (Penalty) 3:3.93. Céline Oser 3:4. – Wohlen: Lara Bachmann, Isabelle Räss, Jessica Acklin, Devi Venema, Nuria Ambrozzo, Jasmin Hochstrasser, Vesa Ahmetaj, Diagneza Balaj, Sandy Steinmann, Meryl Blanc, Darja Kirchhofer. – Fislisbach: Anina Meier, Hannah Bumbacher, Nadine Mürner, Lorena Takac, Sina Burger, Beatrice Frei, Shana Leder, Céline Oser, Alena Mazzei, Whitnae Dürr, Tabea Treichler. – Verwarnungen: 52. Andrea Markovic, 86. Shana Leder.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

