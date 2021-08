2. Liga AFV Fislisbach gewinnt im Auftaktspiel klar gegen Lenzburg Fislisbach bezwingt zum Saisonauftakt Lenzburg zuhause mit 4:1 14.08.2021, 21.46 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Ryan Allmann für Fislisbach. In der 5. Minute traf er zum 1:0. Fislisbach baute die Führung in der 48. Minute (Toma Culjak) weiter aus (2:0). Fislisbach erhöhte in der 50. Minute seine Führung durch Nikola Milosavljevic weiter auf 3:0.

Mehmet Chupi (66. Minute) liess Lenzburg auf 1:3 herankommen. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Yannic Frei in der 82. Minute, als er für Fislisbach zum 4:1 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Fislisbach reiht sich nach dem Spiel auf Rang 3 ein. Für Fislisbach geht es auswärts gegen FC Kölliken weiter. Diese Begegnung findet am 21. August statt (17.30 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Lenzburg reiht sich nach dem Spiel auf Rang 12 ein. Lenzburg spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Wettingen. Das Spiel findet am 21. August statt (17.00 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Telegramm: FC Fislisbach - FC Lenzburg 4:1 (3:0) - Esp, Fislisbach – Tore: 5. Ryan Allmann 1:0. 48. Toma Culjak 2:0. 50. Nikola Milosavljevic 3:0. 66. Mehmet Chupi 3:1. 82. Yannic Frei 4:1. – Fislisbach: Leandro Russo, Brian Bosshard, Raphael Pfister, Silvan Bär, Manuel Schneider, Lukas Hövel, Toma Culjak, Yannic Frei, Ryan Allmann, Nikola Milosavljevic, Christian Gasane. – Lenzburg: Stephan Wernli, Fabio Sommer, Kristian Ndau, Dominik Gisler, Jan Solak, Michel Schär, Fabio Kleiner, Radovan Radevic, Dario Hanna, Robin Wassmer, Fidan Tafa. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga AFV: FC Wettingen - FC Gränichen 3:0, FC Niederwil - FC Gontenschwil 0:3, FC Küttigen - FC Oftringen 1:3, FC Menzo Reinach - FC Brugg 2:4, FC Fislisbach - FC Lenzburg 4:1, FC Sarmenstorf - FC Kölliken 6:1

Tabelle: 1. FC Suhr 1 Spiel/3 Punkte (6:0). 2. FC Sarmenstorf 1/3 (6:1), 3. FC Fislisbach 1/3 (4:1), 4. FC Wettingen 1/3 (3:0), 5. FC Gontenschwil 1/3 (3:0), 6. FC Brugg 1/3 (4:2), 7. FC Oftringen 1/3 (3:1), 8. FC Windisch 1/1 (1:1), 9. FC Schönenwerd-Niedergösgen 1/1 (1:1), 10. FC Menzo Reinach 1/0 (2:4), 11. FC Küttigen 1/0 (1:3), 12. FC Lenzburg 1/0 (1:4), 13. FC Niederwil 1/0 (0:3), 14. FC Gränichen 1/0 (0:3), 15. FC Kölliken 1/0 (1:6), 16. FC Wohlen 2 1/0 (0:6).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga AFV finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.08.2021 20:10 Uhr.