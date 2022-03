Frauen 3. Liga Fislisbach gewinnt deutlich gegen Lenzburg Fislisbach behielt im Spiel gegen Lenzburg am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 6:0. 20.03.2022, 08.02 Uhr

(chm)

Die Mehrzahl der Tore erzielte Fislisbach in der ersten Halbzeit, nämlich deren vier. In der zweiten Halbzeit erhöhte Fislisbach noch auf 6:0.

Lenzburg gelang kein Tor.

Die Torschützinnen für Fislisbach waren: Tabea Treichler (2 Treffer), Céline Oser (2 Treffer), Barbara Serratore (1 Treffer) und Alena Mazzei (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Fislisbach, nämlich für Manuela Santesso (4.). Eine Verwarnung gab es für Lenzburg, nämlich für Florenta Vrella (77.).

Die Abwehr von Lenzburg kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.6 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zehn Spielen, in denen die Defensive 36 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Fislisbach bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit 14 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Fislisbach hat bisher viermal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Fislisbach auf fremdem Terrain mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Wohlen 1. Zu diesem Spiel kommt es am 26. März (19.00 Uhr, Niedermatten, Wohlen/AG).

Für Lenzburg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit fünf Punkten auf Rang 9. Lenzburg hat bisher einmal gewonnen, siebenmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Lenzburg spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Erlinsbach 2 (Platz 6). Zu diesem Spiel kommt es am 26. März (19.00 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Telegramm: FC Fislisbach - FC Lenzburg 6:0 (4:0) - Esp, Fislisbach – Tore: 22. Céline Oser 1:0. 28. Tabea Treichler 2:0. 33. Tabea Treichler 3:0. 45. Barbara Serratore 4:0. 54. Alena Mazzei 5:0. 80. Céline Oser 6:0. – Fislisbach: Fabienne Egloff, Hannah Bumbacher, Nadine Mürner, Lorena Takac, Sina Burger, Manuela Santesso, Shana Leder, Céline Oser, Alena Mazzei, Barbara Serratore, Tabea Treichler. – Lenzburg: Martina Senn, Leoni Tanner, Enya Müller, Valeria Riner, Karin Jakob, Tabea Wehrli Rickenbach, Jessica Bonicalza, Valentina Zimmermann, Anna Lisa Rompietti, Jasmin Leonhardt, Florenta Vrella. – Verwarnungen: 4. Manuela Santesso, 77. Florenta Vrella.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 3. Liga: FC Brugg - FC Erlinsbach 2 1:1, FC Beinwil am See - FC Muri 2:2, FC Mutschellen - FC Wohlen 1 1:0, FC Turgi - SC Seengen 2:4, FC Fislisbach - FC Lenzburg 6:0

Tabelle: 1. FC Mutschellen 10 Spiele/28 Punkte (33:9). 2. FC Wohlen 1 10/24 (37:10), 3. FC Brugg 10/19 (27:15), 4. SC Seengen 10/16 (24:17), 5. FC Fislisbach 10/14 (25:18), 6. FC Erlinsbach 2 10/12 (7:15), 7. FC Muri 10/11 (9:23), 8. FC Beinwil am See 10/10 (16:23), 9. FC Lenzburg 10/5 (11:36), 10. FC Turgi 10/4 (7:30).

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.03.2022 08:59 Uhr.