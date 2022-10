4. Liga, Gruppe 4 Fislisbach bezwingt Turgi – Antoine Pommerell mit Siegtor Fislisbach behielt im Spiel gegen Turgi am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 1:0. 16.10.2022, 21.26 Uhr

Es sollte bis in die Schlussphase dauern, ehe Fislisbach das einzige Tor der Partie gelang. Antoine Pommerell traf in der 77. Minute zum 1:0. Das Tor fiel per Elfmeter.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Turgi sah Marco Di Raimondo (90.) die rote Karte. Gelbe Karten gab es keine. Die einzige gelbe Karte bei Fislisbach erhielt: Louis Bohren (88.)

Fislisbach machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit elf Punkten auf Rang 11. Für Fislisbach ist es der zweite Sieg in Serie.

Fislisbach trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Juventina Wettingen 1a (Platz 13). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Das Spiel findet am 22. Oktober statt (18.00 Uhr, Kreuzzelg, Wettingen).

Nach der Niederlage büsst Turgi einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit zwölf Punkten auf Rang 10. Für Turgi war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Turgi spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Frick 3 (Platz 14). Zu diesem Spiel kommt es am 22. Oktober (20.15 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

Telegramm: FC Fislisbach 2 - FC Turgi 2 1:0 (0:0) - Esp, Fislisbach – Tor: 77. Antoine Pommerell (Penalty) 1:0. – Fislisbach: Joel Wyss, Benjamin Christen, Pablo Giannini, Antoine Pommerell, Noah Policke, Timothy Kiss, David Strebel, Sven Käufeler, Noah Stucki, Lucien Würsch, Djordje Dasic. – Turgi: Luca Bronner, Nico Meier, Joel Jappert, Cedric Peterhans, Yaris Baumgartner, Nicolo Vicari, Daniel Tschopp, Noah Jappert, Levin Baumgartner, Alexander Warmerdam, Ramon Stutz. – Verwarnungen: 88. Louis Bohren – Ausschluss: 90. Marco Di Raimondo.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

