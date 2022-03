2. Liga AFV Fislisbach bezwingt Kölliken Fislisbach behielt im Spiel gegen Kölliken am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:2. 28.03.2022, 09.01 Uhr

(chm)

Kölliken ging zunächst in Führung, als Rafed Bayazi in der 11. Minute traf. Dann glich aber Ryan Allmann (17.) für Fislisbach aus. Joshua Gasane in der 68. Minute und Joshua Gasane in der 81. Minute brachten Fislisbach sodann 3:1 in Führung. In der Schlussphase kam Kölliken noch auf 2:3 heran. Endrit Elezaj war verantwortlich für den Anschlusstreffer in der 92. Minute. Für den Ausgleich reichte es jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Kölliken gab es vier gelbe Karten. Bei Fislisbach erhielten Christian Gasane (75.) und Joshua Gasane (79.) eine gelbe Karte.

Die Abwehr von Kölliken kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 3.1 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 16 Spielen, in denen die Defensive 53 Tore hinnehmen musste (Rang 16).

Die Tabellensituation hat sich für Fislisbach nicht verändert. Das Team liegt mit 24 Punkten auf Rang 10. Fislisbach hat bisher siebenmal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Fislisbach geht es auswärts gegen FC Gontenschwil (Platz 15) weiter. Diese Begegnung findet am 2. April statt (18.00 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Nach der Niederlage büsst Kölliken einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 19 Punkten auf Rang 12. Kölliken hat bisher fünfmal gewonnen, zehnmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Kölliken geht es in einem Heimspiel gegen FC Wettingen (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 2. April statt (17.30 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: FC Fislisbach - FC Kölliken 3:2 (1:1) - Esp, Fislisbach – Tore: 11. Rafed Bayazi (Penalty) 0:1.17. Ryan Allmann 1:1. 68. Joshua Gasane 2:1. 81. Joshua Gasane 3:1. 92. Endrit Elezaj 3:2. – Fislisbach: Leandro Russo, Milan Gligic, Silvan Bär, Raphael Pfister, Dominic Volger, Justin Comas, Joshua Gasane, Lukas Hövel, Yannic Frei, Ryan Allmann, Christian Maier. – Kölliken: Lenny Hofer, Alessandro Titone, Mateo Trgo, Nestor Ebobisse Molly, Veimar Andres Sinisterra Vente, Endrit Elezaj, Omid Jafari, Bozo Predojevic, Dino Plazibat, Albert Marku, Rafed Bayazi. – Verwarnungen: 22. Alessandro Titone, 52. Rafed Bayazi, 56. Pjeter Cubi, 75. Christian Gasane, 78. Mateo Trgo, 79. Joshua Gasane.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.03.2022 00:57 Uhr.