2. Liga AFV Fidan Tafa schiesst Lenzburg mit drei Treffern zum Sieg gegen Wettingen Sieg für Lenzburg: Gegen Wettingen gewinnt das Team am Samstag auswärts 4:3. 27.03.2022, 04.29 Uhr

Das Skore eröffnete Fidan Tafa in der 35. Minute. Er traf für Lenzburg zum 1:0. Mit einem weiteren Tor erhöhte Fidan Tafa für Lenzburg auf 2:0. Für das Doppelpack benötigte er nur gerade ein Minuten. Durch ein Eigentor (Ivan Talarico) erhöhte sich in der 41. Minute die Führung für Lenzburg weiter auf 3:0.

In der 43. Minute verkleinerte Jacopo Canzian den Rückstand von Wettingen auf 1:3. Wiederum Jacopo Canzian brachte Wettingen in der 55. Minute auf einen Treffer heran, als er zum 2:3 traf. Wettingen glich in der 68. Minute durch Kevin Bamberger aus. In den Schlussminuten machte erneut Fidan Tafa alles klar. Sein Treffer in der 80. Minute zum 4:3 sicherte Lenzburg den Sieg.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Lenzburg, Kristian Ndau (57.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Wettingen erhielt: Ivan Talarico (92.)

Dass Lenzburg gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen 17 Spielen 1.8 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Lenzburg die zwölftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 3 mit durchschnittlich 1.5 zugelassenen Toren pro Spiel.

Lenzburg rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 29 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Lenzburg hat bisher neunmal gewonnen, sechsmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Lenzburg daheim mit seinem Tabellennachbarn FC Menzo Reinach (Platz 7) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (17.00 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Für Wettingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 25 Punkten auf Rang 9. Wettingen hat bisher siebenmal gewonnen, sechsmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Wettingen spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Kölliken (Platz 12). Die Partie findet am 2. April statt (17.30 Uhr, Sportstätte Walke, Kölliken).

Telegramm: FC Wettingen - FC Lenzburg 3:4 (1:3) - Stadion Altenburg, Wettingen – Tore: 35. Fidan Tafa 0:1. 36. Fidan Tafa 0:2. 41. Eigentor (Ivan Talarico) 0:3.43. Jacopo Canzian 1:3. 55. Jacopo Canzian 2:3. 68. Kevin Bamberger 3:3. 80. Fidan Tafa 3:4. – Wettingen: Roman Heiniger, Giulian Hard, Ivan Talarico, Alnord Feta, Emanuel Iuliano, Stefano Imbrogno, Arigon Dulaku, Hakan Sinani, Kevin Bamberger, Raoul Canzian, Jacopo Canzian. – Lenzburg: Stephan Wernli, Emanuele Mezzancella, Dominik Gisler, Kristian Ndau, Nils Suter, Nedim Keranovic, Dario Füchslin, Mehmet Chupi, Michel Schär, Shqiprim Thaqaj, Fidan Tafa. – Verwarnungen: 57. Kristian Ndau, 92. Ivan Talarico.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

