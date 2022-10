3. Liga, Gruppe 2 Favoritensieg bei Mellingen gegen Turgi Mellingen siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Turgi: Der Tabellendritte siegt auswärts 6:0 gegen den Tabellen-13. 08.10.2022, 22.15 Uhr

(chm)

Drei seiner Tore schoss Mellingen in der ersten Halbzeit, gleich viele in der zweiten Halbzeit.

Turgi blieb ein Torerfolg versagt.

Die Torschützen für Mellingen waren: Rafael Müller, Marco Etter, Fabian Gisi, Davide Prati, Berat Haxha und Andreas Etter.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Turgi erhielten Pascal Moor (9.) und Kishanth Mahendran (45.) eine gelbe Karte. Mellingen behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Mellingen weiss sowohl in der Abwehr wie auch im Sturm zu überzeugen, liegt das Team doch in beiden Statistiken an der Spitze. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.6 Mal pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Turgi ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach zehn Spielen, in denen die Defensive 30 Tore hinnehmen musste (Rang 12).

Keine Änderung in der Tabelle für Mellingen: Das Team liegt mit 23 Punkten auf Rang 3. Mellingen hat bisher siebenmal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Mellingen spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Kappelerhof (Rang 9). Die Partie findet am 14. Oktober statt (20.15 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Nach der Niederlage übernimmt Turgi neu das Schlusslicht der Tabelle. Die Mannschaft steht nach zehn Spielen bei vier Punkten Das Team verschlechtert sich um einen Platz. Für Turgi war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Mit dem siebtplatzierten FC Niederwil kriegt es Turgi als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 15. Oktober statt (18.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Telegramm: FC Turgi - FC Mellingen 0:6 (0:3) - Sportanlage Oberau, Untersiggenthal – Tore: 29. Andreas Etter 0:1. 36. Fabian Gisi 0:2. 40. Rafael Müller 0:3. 52. Berat Haxha 0:4. 57. Davide Prati 0:5. 61. Marco Etter 0:6. – Turgi: Philipp Nahm, Daniel Züfle, Dardan Ramoja, Massimiliano Cafaro, Elbasan Lubishtani, Granit Terbunja, Helder Lourenco Silva, Stefan Wink, Kishanth Mahendran, Fitim Krasniqi, Pascal Moor. – Mellingen: Oliver Isler, Philipp Müller, Andreas Etter, Rafael Müller, Bruno Moraes, Patrick Bätschmann, Davide Prati, Fabian Gisi, Pascal Gisi, Joel Meier, Berat Haxha. – Verwarnungen: 9. Pascal Moor, 45. Kishanth Mahendran.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.10.2022 22:06 Uhr.

