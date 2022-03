3. Liga, Gruppe 1 Favoritensieg bei Frick gegen Seon Frick holt gegen Seon auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellensechste gewinnt am Freitag gegen den Tabellenzwölften 6:4. 26.03.2022, 08.15 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Till Wälchli, der in der 9. Minute für Frick zum 1:0 traf. Roman Herzog erhöhte in der 28. Minute zur 2:0-Führung für Frick. Der Anschlusstreffer für Seon zum 1:2 kam in der 44. Minute. Verantwortlich dafür war David Walti.

In der 49. Minute baute Chris Lehmann den Vorsprung für Frick auf zwei Tore aus (3:1). Roman Herzog baute in der 52. Minute die Führung für Frick weiter aus (4:1). Frick erhöhte in der 67. Minute seine Führung durch Silas Riner weiter auf 5:1.

Raoul Valenti verkürzte in der 76. Minute den Rückstand von Seon auf 2:5. Mit einem weiteren Tor verkleinerte Raoul Valenti den Rückstand für Seon zwei Minuten später auf 3:5. Der Anschlusstreffer für Seon zum 4:5 kam in der 92. Minute. Verantwortlich dafür war Davide Serratore. In der 93. Minute erhöhte Chris Lehmann auf 6:4 für Frick.

Gelbe Karten gab es bei Seon für David Pandur (45.), Davide Serratore (88.) und Manuel Keller (90.). Bei Frick erhielten Fabrice Hofer (19.) und Florian Cadraku (86.) eine gelbe Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Seon ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3.4 Tore pro Partie (Rang 13).

Mit dem Sieg rückt Frick um einen Platz nach vorne. Mit 24 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Frick hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Frick zuhause mit FC Rohr 1 (Rang 14) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 2. April statt (17.30 Uhr, Ebnet, Frick).

Für Seon hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 12. Für Seon war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Mit dem sechstplatzierten FC Beinwil am See 1 kriegt es Seon als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 2. April (17.00 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Telegramm: FC Seon 1 - FC Frick 1b 4:6 (1:2) - Zelgli, Seon – Tore: 9. Till Wälchli 0:1. 28. Roman Herzog 0:2. 44. David Walti 1:2. 49. Chris Lehmann 1:3. 52. Roman Herzog 1:4. 67. Silas Riner 1:5. 76. Raoul Valenti 2:5. 78. Raoul Valenti 3:5. 92. Davide Serratore 4:5. 93. Chris Lehmann 4:6. – Seon: Gian Andri Gloor, Gentian Maksuti, Branko Batinic, Roger Suter, Fabian Zeig, Manuel Keller, Ahmad Faqirzade, Kristijan Roskovic, Matheus Vercillo Cardoso, Davide Serratore, David Pandur. – Frick: Lukas Schraner, Fabrice Hofer, Roman Herzog, Liridon Sala, Nico Schaad, Chris Lehmann, Till Wälchli, Claudio Deiss, Fabian Treyer, Silas Riner, Vuk Petrovic. – Verwarnungen: 19. Fabrice Hofer, 45. David Pandur, 86. Florian Cadraku, 88. Davide Serratore, 90. Manuel Keller.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.03.2022 09:12 Uhr.