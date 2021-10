4. Liga, Gruppe 1 Favorit Zofingen siegt klar gegen Entfelden Zofingen holt gegen Entfelden auswärts einen Favoritensieg: Der Leader siegt am Samstag gegen den Tabellenelften 4:1. 23.10.2021, 23.49 Uhr

(chm)

Kenan Salesevic eröffnete in der 22. Minute das Skore, als er für Entfelden das 1:0 markierte. Zofingen glich in der 36. Minute durch Thomas Bossard aus. Per Penalty traf Fidan Kastrati in der 46. Minute zur 2:1-Führung für Zofingen.

In der 46. Minute baute Marco Erni den Vorsprung für Zofingen auf zwei Tore aus (3:1). Das letzte Tor der Partie erzielte Thomas Bossard, der in der 83. Minute die Führung für Zofingen auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Entfelden für Gianluca Sorrentino (35.), Dario Schaller (37.) und Pascal Stierli (91.). Für Zofingen gab es keine Karte.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 1.1 hat die Abwehr von Zofingen ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 38 geschossenen Toren Rang 3.

Zofingen bleibt Leader: Das Team hat nach zwölf Spielen 27 Punkte auf dem Konto. Zofingen hat bisher achtmal gewonnen und dreimal verloren.

Als nächstes tritt Zofingen in einem Heimspiel gegen das drittplatzierte Team FC Masis Aarau zum Spitzenduell an. Diese Begegnung findet am Dienstag (26. Oktober) statt (20.15 Uhr, Trinermatten, Zofingen).

Für Entfelden hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 11. Entfelden hat bisher dreimal gewonnen, achtmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Entfelden ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Entfelden 2 - SC Zofingen 2 1:4 (1:2) - Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden – Tore: 22. Kenan Salesevic 1:0. 36. Thomas Bossard 1:1. 46. Fidan Kastrati (Penalty) 1:2.46. Marco Erni 1:3. 83. Thomas Bossard 1:4. – Entfelden: Michele Sanso, Mathis Pichler, Gian Schaad, Aris Montagnolo, Andrias Coric, Amar Kospo, Dario Schaller, Noah Ragusa, Edin Kucalovic, Gianluca Sorrentino, Kenan Salesevic. – Zofingen: René Achterberg, Najeeb Halawa, Marik Sommer, Visar Kadrijaj, Fidan Kastrati, Marco Erni, Robin Erni, Ricardo Wittmann, Christoph Spring, Thomas Bossard, Hajrush Kadrijaj. – Verwarnungen: 35. Gianluca Sorrentino, 37. Dario Schaller, 91. Pascal Stierli.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 1: SC Schöftland 3 - FC Kölliken 2a 2:1, FC Entfelden 2 - SC Zofingen 2 1:4, FC Muhen 1 - FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b 2:0, FC Masis Aarau - FC Aarau 3:2, FC Ljiljan - FC Aarburg 1 3:7, FC Gränichen 2 - FC Rothrist 2 2:6

Tabelle: 1. SC Zofingen 2 12 Spiele/27 Punkte (38:13). 2. FC Aarburg 1 13/27 (43:23), 3. FC Masis Aarau 12/24 (43:28), 4. FC Muhen 1 13/24 (34:28), 5. FC Oftringen 2 12/21 (24:25), 6. SC Schöftland 3 13/21 (30:21), 7. FC Schönenwerd-Niedergösgen 2b 13/20 (26:22), 8. FC Gränichen 2 12/19 (33:23), 9. FC Rothrist 2 13/19 (42:38), 10. FC Suhr 2 11/15 (29:28), 11. FC Entfelden 2 13/11 (16:29), 12. FC Kölliken 2a 13/8 (26:46), 13. FC Aarau 11/6 (16:26), 14. FC Ljiljan 13/4 (21:71).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des AFV. Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.10.2021 23:46 Uhr.

