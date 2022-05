2. Liga AFV Favorit Windisch siegt hoch gegen Kölliken Windisch holt gegen Kölliken auswärts einen Favoritensieg: Der Tabellenzweite gewinnt am Samstag gegen den Tabellen-14. 7:0. 28.05.2022, 21.35 Uhr

(chm)

Auf dem Weg zum ungefährdeten Sieg erzielte Windisch drei seiner Tore in den ersten 45 Minuten, vier kamen in der zweiten Halbzeit dazu.

Kölliken blieb ein Torerfolg versagt.

Die Torschützen für Windisch waren: Kristian Popov (2 Treffer), Atanas Angelov (2 Treffer), Alexander Mayor (2 Treffer) und Alen Velic (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Windisch, nämlich für Gustavo Henrique De Oliveira Nogueira (26.). Die einzige gelbe Karte bei Kölliken erhielt: Aleksander Nrekaj (48.)

Windisch weiss sowohl in der Abwehr wie auch im Sturm zu überzeugen, liegt das Team doch in beiden Statistiken an der Spitze. Das Team schiesst im Schnitt 2.8 Tore pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Kölliken ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.6 (Rang 16).

Der Sieg bringt Windisch an die Spitze Das Team hat nach 27 Spielen 57 Punkte auf dem Konto. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Windisch hat bisher 17mal gewonnen, viermal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Windisch in einem Heimspiel mit FC Küttigen (Rang 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (31. Mai) (20.00 Uhr, Dägerli, Windisch).

Für Kölliken hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 14. Für Kölliken war es bereits die siebte Niederlage in Serie.

Kölliken trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Gontenschwil (Platz 16). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am Dienstag (31. Mai) statt (20.00 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Telegramm: FC Kölliken - FC Windisch 0:7 (0:3) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 17. Kristian Popov 0:1. 37. Kristian Popov 0:2. 47. Alexander Mayor 0:3. 49. Alen Velic 0:4. 60. Alexander Mayor 0:5. 61. Atanas Angelov 0:6. 65. Atanas Angelov 0:7. – Kölliken: Lenny Hofer, Ivan Gabriel Almeida Carvalho, Jérôme Torgler, Jan Buchser, Domenico Sorrentino, Sinan Ibisi, Aleksander Nrekaj, Veimar Andres Sinisterra Vente, Gian Farro, Omid Jafari, Hajdar Kamishaj. – Windisch: Shqiptar Hamdiu, Alexander Mayor, Rilind Beqiri, Muaz Aydin, Aleksandar Angelov, Gustavo Henrique De Oliveira Nogueira, Shpejtim Berisha, Kristian Popov, Atanas Angelov, Meriton Bytyqi, Alen Velic. – Verwarnungen: 26. Gustavo Henrique De Oliveira Nogueira, 48. Aleksander Nrekaj.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau, Basel-Stadt/Baselland oder Solothurn.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.05.2022 21:07 Uhr.