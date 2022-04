2. Liga AFV Favorit Windisch siegt gegen Niederwil Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 2 vs. 14) ist Windisch am Freitag seiner Favoritenrolle gegen Niederwil gerecht geworden und hat zuhause 2:0 gewonnen. 02.04.2022, 11.29 Uhr

(chm)

Nach 55 torlosen Minuten eröffnete Adrian Kaufmann das Skore für Windisch. Niederwil schaffte es nicht, den Rückstand aufzuholen. Im Gegenteil: Shpejtim Berisha erhöhte in der 72. Minute sogar noch auf 2:0. Es war das Schlussresultat.

Bei Niederwil sah Valentin Gashi (61.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Valentin Gashi (57.) und Raphael Ott (87.). Bei Windisch erhielten Eren Türkan (51.) und Kristian Popov (84.) eine gelbe Karte.

Windisch hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 49 Tore in 18 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.7 Toren pro Spiel.

Der Sieg bedeutet für Windisch die Tabellenführung. Die Mannschaft steht nach 18 Spielen bei 40 Punkten. Es macht einen Platz gut. Für Windisch ist es bereits der zwölfte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat achtmal zuhause und viermal auswärts gewonnen. Vier Spiele von Windisch gingen unentschieden aus.

Als nächstes trifft Windisch auswärts mit FC Oftringen (Rang 11) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 9. April statt (18.00 Uhr, Im Feld, Oftringen).

Für Niederwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 14. Niederwil hat bisher dreimal gewonnen, zwölfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Niederwil tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Sarmenstorf an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Das Spiel findet am 9. April statt (18.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: FC Windisch - FC Niederwil 2:0 (0:0) - Dägerli, Windisch – Tore: 56. Adrian Kaufmann 1:0. 72. Shpejtim Berisha 2:0. – Windisch: Shqiptar Hamdiu, Jonny Alacam, Aziz Türkoglu, Luca Costa, Eren Türkan, Gustavo Henrique De Oliveira Nogueira, Shpejtim Berisha, Alexander Mayor, Atanas Angelov, Adrian Kaufmann, Alen Velic. – Niederwil: Raphael Ott, Oliver Allenspach, Rafael Schertenleib, Luca Angst, Livio Rey, Damian Wüthrich, Noah Schwegler, Nico Gautschi, Valentin Gashi, Marino Feurer, Jamie Specker. – Verwarnungen: 51. Eren Türkan, 57. Valentin Gashi, 84. Kristian Popov, 87. Raphael Ott – Ausschluss: 61. Valentin Gashi.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.04.2022 11:26 Uhr.