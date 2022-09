2. Liga AFV Favorit Wettingen siegt gegen Menzo Reinach Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 7 vs. 13) ist Wettingen am Samstag seiner Favoritenrolle gegen Menzo Reinach gerecht geworden und hat zuhause 2:0 gewonnen. 11.09.2022, 04.23 Uhr

(chm)

Nach 78 torlosen Minuten eröffnete Dennis Miolo das Skore für Wettingen. Menzo Reinach schaffte es nicht, den Rückstand aufzuholen. Im Gegenteil: Edonis Shabani erhöhte in der 93. Minute sogar noch auf 2:0. Es war das Schlussresultat.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Menzo Reinach für Lars Luterbacher (54.) und Dario Bucher (88.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Wettingen, Jacopo Canzian (69.) kassierte sie.

Wettingen spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 1 Treffer zu pro Spiel. Das Team hat die zweitbeste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 8 erzielten Toren Rang 8.

Der Sieg bedeutet einen Platzgewinn für Wettingen. Mit elf Punkten liegt das Team auf Rang 6. Wettingen hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Wettingen spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Klingnau (Rang 12). Zu diesem Spiel kommt es am 16. September (20.00 Uhr, Sportplatz Grie, Klingnau).

Für Menzo Reinach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit einem Punkt auf Rang 13. Für Menzo Reinach war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Menzo Reinach spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Fislisbach (Platz 11). Diese Begegnung findet am 24. September statt (18.00 Uhr, Esp, Fislisbach).

Telegramm: FC Wettingen - FC Menzo Reinach 2:0 (0:0) - Stadion Altenburg, Wettingen – Tore: 79. Dennis Miolo 1:0. 93. Edonis Shabani 2:0. – Wettingen: Roman Heiniger, Colin Grüter, Alnord Feta, Radovan Radevic, Dennis Miolo, Davide Caforio, Emanuel Iuliano, Samuel Camargo Lobosco, Boris Dabic, Brando Canzian, Jacopo Canzian. – Menzo Reinach: Fabio Russo, Sebastjan Nuhi, Jan Dätwyler, Eddy Luongo, Dario Bucher, Lars Luterbacher, Lars Fankhauser, Fatjan Lokaj, Damian Pignatelli, Furkan Tan, Patriot Haliti. – Verwarnungen: 54. Lars Luterbacher, 69. Jacopo Canzian, 88. Dario Bucher.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.09.2022 04:20 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.