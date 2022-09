2. Liga AFV Favorit Sarmenstorf siegt deutlich gegen Oftringen Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 7 vs. 14) ist Sarmenstorf am Dienstag seiner Favoritenrolle gegen Oftringen gerecht geworden und hat zuhause 4:0 gewonnen. 07.09.2022, 21.42 Uhr

(chm)

In der 27. Minute gelang Alain Schultz der Führungstreffer zum 1:0 für Sarmenstorf. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Sarmenstorf stellte Michael Rupp in Minute 63 her. Fabio Huber baute in der 66. Minute die Führung für Sarmenstorf weiter aus (3:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Maurice Burger in der 72. Minute, als er für Sarmenstorf zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Oftringen für Alessandro Anastasio (14.) und Bojan Djuric (75.). Eine Verwarnung gab es für Sarmenstorf, nämlich für Markus Wyss (33.).

Zahlreiche Gegentore sind für Oftringen ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 3.6 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 13).

Sarmenstorf rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit zehn Punkten liegt das Team auf Rang 6. Für Sarmenstorf ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Sarmenstorf geht es daheim gegen FC Fislisbach (Platz 11) weiter. Die Partie findet am Freitag (9. September) statt (20.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Oftringen verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Oftringen muss bereits die fünfte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Oftringen zuhause und dreimal auswärts.

Oftringen tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Lenzburg an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Samstag (10. September) (17.00 Uhr, Wilmatten, Lenzburg).

Telegramm: FC Sarmenstorf - FC Oftringen 4:0 (1:0) - Bühlmoos, Sarmenstorf – Tore: 27. Alain Schultz 1:0. 63. Michael Rupp 2:0. 66. Fabio Huber 3:0. 72. Maurice Burger 4:0. – Sarmenstorf: Silvan Sigg, Fabian Burkard, Fabian Winkler, Markus Wyss, Pascal Lindenmann, Alain Schultz, Denis Dubler, Fabian Stutz, Jonas Furrer, Michael Stutz, Fabio Huber. – Oftringen: Luca Carlino, Kevin Müller, Zelimir Skopljak, Alessio Murabito, Daniel Do Sul Almeida, Mattia Marino, Alessandro Anastasio, Dominik Sieber, Raffaele Roca, David Do Sul Almeida, Marc Leuppi. – Verwarnungen: 14. Alessandro Anastasio, 33. Markus Wyss, 75. Bojan Djuric.

