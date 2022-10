4. Liga, Gruppe 3 Favorit Muri siegt gegen Rupperswil – Später Siegtreffer durch Livio Feuchter Muri siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Rupperswil: Der Tabellenfünfte siegt auswärts 3:2 gegen den Tabellen-13. 06.10.2022, 00.27 Uhr

(chm)

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Muri das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 85. Minute war Livio Feuchter.

Dimitri Etterlin hatte davor in der 3. Minute zum 1:0 für Muri getroffen. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 58. Minute, als David Hediger für Rupperswil traf. Dimitri Etterlin erzielte in der 65. Minute den Führungstreffer zum 2:1 für Muri. Rupperswil glich in der 75. Minute durch Loïc Schnyder aus.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Rupperswil für Denis Haliti (64.) und Patrick Goncalves Carvalho (88.). Keine einzige Karte erhielt Muri.

In der Abwehr gehört Muri zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.9 (Rang 2).

Zahlreiche Gegentore sind für Rupperswil ein relativ häufiges Phänomen. Die total 26 Gegentore in neun Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.9 Toren pro Match (Rang 11).

Mit dem Sieg rückt Muri um einen Platz nach vorne. 15 Punkte bedeuten Rang 4. Für Muri ist es der zweite Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel trifft Muri in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das elftplatzierte FC Niederwil 2. Die Partie findet am Freitag (7. Oktober) statt (20.00 Uhr, Brühl, Muri AG).

Für Rupperswil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 13. Für Rupperswil war es bereits die vierte Niederlage in Serie.

Rupperswil trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Bremgarten 2 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am Freitag (7. Oktober) statt (20.00 Uhr, Waffenplatz, Bremgarten).

Telegramm: FC Rupperswil 2 - FC Muri 2b 2:3 (0:1) - Stockhard Rupperswil, – Tore: 3. Dimitri Etterlin 0:1. 58. David Hediger 1:1. 65. Dimitri Etterlin 1:2. 75. Loïc Schnyder 2:2. 85. Livio Feuchter 2:3. – Rupperswil: Philipp Rufli, Pascal Grau, Marvin Fuchs, Dominik Schaad, Mattia Oliveri, Siem Zerai, Nrec Nikolla, Loris Raposo, Noah Izzo, David Hediger, Simon Nievergelt. – Muri: Kevin Meyer, Basil Küng, Matthias Frick, Nicola Weber, Noah Köchli, Patrik Räber, Tobias Stutzer, Dimitri Etterlin, Manuel Wild, Livio Feuchter, Joel Moser. – Verwarnungen: 64. Denis Haliti, 88. Patrick Goncalves Carvalho.

