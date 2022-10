4. Liga, Gruppe 3 Favorit Juventina Wettingen siegt gegen Mellingen – Ramon Fazio mit Last-Minute-Treffer Juventina Wettingen siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Mellingen: Der Tabellenachte siegt auswärts 5:4 gegen den Tabellen-14. 31.10.2022, 00.49 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie erzielte Muharrem Abazi für Juventina Wettingen. In der 1. Minute traf er zum 1:0. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 11. Minute, als David Mirzoyan für Mellingen traf. Antonio Girolimetto schoss Juventina Wettingen in der 18. Minute zur 2:1-Führung.

Der Ausgleich für Mellingen fiel in der 32. Minute (Galip Hopi). Das Tor von Muharrem Abazi in der 41. Minute bedeutete die 3:2-Führung für Juventina Wettingen. Gleichstand stellte Daris Sylejmani durch seinen Treffer für Mellingen in der 60. Minute her.

Antonio Barberio erzielte in der 61. Minute den Führungstreffer zum 4:3 für Juventina Wettingen. Zum Ausgleich für Mellingen traf Kastriot Ukaj in der 65. Minute. Per Penalty traf Ramon Fazio in der 92. Minute zur 5:4-Führung für Juventina Wettingen.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Juventina Wettingen erhielten Alessio Doval Carballo (24.), Denis Mulaj (82.) und Ramon Fazio (90.) eine gelbe Karte. Bei Mellingen erhielten Altian Pnishi (66.), Daris Sylejmani (77.) und Arlind Berisha (86.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Juventina Wettingen den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Das Team schiesst im Schnitt 3.1 Tore pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Mellingen ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 4.5 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 14).

Mit dem Sieg rückt Juventina Wettingen um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 20 Punkten auf Rang 7. Juventina Wettingen hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Juventina Wettingen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Mellingen verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Mellingen muss bereits die 13. Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Sechsmal verlor Mellingen zuhause und siebenmal auswärts.

Für Mellingen ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: FC Mellingen 2 - FC Juventina Wettingen 1b 4:5 (2:3) - Kleine Kreuzzelg, Mellingen – Tore: 1. Muharrem Abazi 0:1. 11. David Mirzoyan 1:1. 18. Antonio Girolimetto 1:2. 32. Galip Hopi 2:2. 41. Muharrem Abazi 2:3. 60. Daris Sylejmani 3:3. 61. Antonio Barberio 3:4. 65. Kastriot Ukaj 4:4. 92. Ramon Fazio (Penalty) 4:5. – Mellingen: Fabio Theiler, Besnik Selmanaj, Roman Seiler, Oliver Babic, Smail Hukic, Eric Troglia, Aleksandar Stojanovski, Galip Hopi, Daris Sylejmani, David Mirzoyan, Kastriot Ukaj. – Juventina Wettingen: Fabian Bitonti, Alessio Doval Carballo, Denis Mulaj, Ramon Fazio, Nikola Stanic, Kittipong Krungthong, Antonio Barberio, Alexander Tsasakos, Simon Matter, Ilmi Mamudoski, Muharrem Abazi. – Verwarnungen: 24. Alessio Doval Carballo, 66. Altian Pnishi, 77. Daris Sylejmani, 82. Denis Mulaj, 86. Arlind Berisha, 90. Ramon Fazio.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.10.2022 01:45 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.