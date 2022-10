3. Liga, Gruppe 1 Favorit Frick siegt gegen Erlinsbach – Manuel Herzog entscheidet Spiel Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 2 vs. 8) ist Frick am Freitag seiner Favoritenrolle gegen Erlinsbach gerecht geworden und hat zuhause 2:1 gewonnen. 14.10.2022, 23.22 Uhr

Der Siegtreffer für Frick gelang Manuel Herzog in der 40. Minute. In der 12. Minute hatte Manuel Herzog Frick in Führung gebracht. Der Ausgleich für Erlinsbach fiel in der 34. Minute durch Burim Hasanramaj.

Gelbe Karten gab es bei Frick für Fabrice Hofer (81.) und Fabian Treyer (84.). Gelbe Karten gab es bei Erlinsbach für Serkan Karamese (76.) und Dominique May (92.).

In der Abwehr gehört Frick zu den Besten: Total liess das Team 13 Tore in elf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.2 Toren pro Spiel (Rang 1).

Trotz dem Sieg hat Frick in der Tabelle Plätze verloren und liegt neu mit 21 Punkten auf Rang 3 (-1). Frick hat bisher fünfmal gewonnen, nie verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Frick tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Buchs an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 21. Oktober statt (20.15 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Mit der Niederlage rückt Erlinsbach in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 13 Punkten neu Platz 9. Erlinsbach hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Für Erlinsbach geht es auswärts gegen FC Niederlenz (Platz 12) weiter. Die Partie findet am 23. Oktober statt (14.30 Uhr, Altfeld, Niederlenz).

Telegramm: FC Frick 2 - FC Erlinsbach 1a 2:1 (2:1) - Ebnet, Frick – Tore: 12. Manuel Herzog 1:0. 34. Burim Hasanramaj 1:1. 40. Manuel Herzog 2:1. – Frick: Elia Kasper, Kastriot Berisha, Roman Herzog, Benjamin Schmid, Fabian Treyer, Luke Müller, Simon Schmid, Jannik Näf, Manuel Herzog, Vuk Petrovic, Ardian Zendeli. – Erlinsbach: Ivan Ebinger, Giovanni Di Nunzio, Serkan Karamese, Marco Lüscher, David Grieder, Robbie von Felten, Burim Hasanramaj, Daniss Mujanovic, Nikola Loznjakovic, Jérôme Hartmann, Dominique May. – Verwarnungen: 76. Serkan Karamese, 81. Fabrice Hofer, 84. Fabian Treyer, 92. Dominique May.

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

