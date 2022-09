3. Liga, Gruppe 1 Favorit Frick siegt deutlich gegen Kölliken Frick siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Kölliken: Der Tabellenzweite siegt auswärts 5:1 gegen den Tabellen-14. 07.09.2022, 10.30 Uhr

In der zweiten Halbzeit erzielte Frick über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren drei. Zur Halbzeitpause war das Team 2:0 in Führung gelegen.

Kölliken war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 82. Minute zum zwischenzeitlichen 1:4.

Die Torschützen für Frick waren: Silas Riner, Sergio Cantoni, Mentor Mujota und Ardian Zendeli. Ein Tor für Frick war ein Eigentor des Gegners. Einziger Torschütze für Kölliken war: Mateo Trgo (1 Treffer).

Gelbe Karten gab es bei Frick für Janis Schmid (24.), Simon Schmid (27.) und Tobias Hüsler (47.). Eine Verwarnung gab es für Kölliken, nämlich für Nils Buchser (27.).

In der Defensive hat Frick in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.4 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 12 erzielten Toren Rang 5.

Zahlreiche Gegentore sind für Kölliken ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.8 (Rang 13).

Frick bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Mit elf Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Frick ist es der zweite Sieg in Serie.

Frick bestreitet als nächstes zuhause das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Küttigen 1b. Diese Begegnung findet am Freitag (9. September) statt (20.00 Uhr, Ebnet, Frick).

Kölliken verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Kölliken muss bereits die fünfte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Dreimal verlor Kölliken zuhause und zweimal auswärts.

Mit dem fünftplatzierten FC Erlinsbach 1a kriegt es Kölliken als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 13. September statt (20.15 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Telegramm: FC Kölliken - FC Frick 2 1:5 (0:2) - Sportstätte Walke, Kölliken – Tore: 9. Eigentor (Tomislav Tipura) 0:1.25. Silas Riner 0:2. 59. Sergio Cantoni 0:3. 80. Mentor Mujota 0:4. 82. Mateo Trgo (Penalty) 1:4.91. Ardian Zendeli 1:5. – Kölliken: Xhelal Tupella, Durim Racaj, Jan Buchser, Mateo Trgo, Tomislav Tipura, Omid Jafari, Dino Plazibat, Ilija Tipura, Gian Farro, Nils Buchser, Florian Seciri. – Frick: Lukas Schraner, Fabrice Hofer, Benjamin Schmid, Tobias Hüsler, Nico Schaad, Janis Schmid, Simon Schmid, Manuel Herzog, Claudio Deiss, Silas Riner, Ardian Zendeli. – Verwarnungen: 24. Janis Schmid, 27. Simon Schmid, 27. Nils Buchser, 47. Tobias Hüsler.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.09.2022 10:28 Uhr.

