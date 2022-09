4. Liga, Gruppe 3 Falke Lupfig stolpert gegen Niederwil – Linus Dubach trifft zum Sieg Niederwil hat am Samstag gegen Falke Lupfig die Überraschung geschafft: Die zwölftplatzierte Mannschaft siegt auswärts gegen das viertklassierte Team 1:0. 11.09.2022, 11.50 Uhr

Die Entscheidung fiel in der zweiten Halbzeit. In der 67. Minute schoss Linus Dubach das 1:0.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Niederwil für Leandro Accardo (40.), Linus Dubach (57.) und Yusuf Capan (79.). Gelbe Karten gab es bei Falke Lupfig für Hazir Rrafshi (68.), Erlind Bytyqi (92.) und Gentjan Gjoli (94.).

Niederwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um vier Plätze und liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 8. Niederwil hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt. Niederwil konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Niederwil tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Lenzburg 2 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 16. September statt (20.00 Uhr, Riedmatt, Niederwil).

Nach der Niederlage büsst Falke Lupfig zwei Plätze in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit acht Punkten auf Rang 6. Falke Lupfig hat je zweimal gewonnen, verloren und unentschieden gespielt.

Falke Lupfig tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Villmergen 2 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 16. September statt (20.15 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Telegramm: FC Falke Lupfig - FC Niederwil 2 0:1 (0:0) - Sportanlage Wynenfeld, Buchs – Tor: 67. Linus Dubach 0:1. – Falke Lupfig: Arton Bekaj, Gentjan Gjoli, Petrit Ismaili, Alban Bajraliu, Gjergj Gjoli, Enea Dhimertika, Hazir Rrafshi, Genti Vllahiu, Erlind Bytyqi, Kujtim Iseni, Lorik Xhemali. – Niederwil: Pascal Günter, David Näf, Martin Bräuer, Linus Dubach, Yusuf Capan, Fabio Merendino, Sven Feldmann, Leandro Accardo, Robin Gisler, Alessio Saporito, Oliver Raimann. – Verwarnungen: 40. Leandro Accardo, 57. Linus Dubach, 68. Hazir Rrafshi, 79. Yusuf Capan, 92. Erlind Bytyqi, 94. Gentjan Gjoli.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

