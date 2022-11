4. Liga, Gruppe 3 Falke Lupfig setzt Siegesserie auch gegen Liria fort – Liria verliert nach sechs Siegen Falke Lupfig setzt seine Siegesserie auch gegen Liria fort. Das 4:2 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 05.11.2022, 20.47 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Avni Daku in der 35. Minute. Er traf für Falke Lupfig zum 1:0. Falke Lupfig baute die Führung in der 50. Minute (Artan Qeta) weiter aus (2:0). Emran Ajrovski baute in der 57. Minute die Führung für Falke Lupfig weiter aus (3:0).

Amir Haliti verkürzte in der 66. Minute den Rückstand von Liria auf 1:3. Der Anschlusstreffer für Liria zum 2:3 kam in der 87. Minute. Verantwortlich dafür war Aid Murati. Per Penalty erhöhte Kujtim Iseni in der 93. Minute zum 4:2 für Falke Lupfig.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Gjergj Gjoli von Falke Lupfig erhielt in der 85. Minute die gelbe Karte.

Falke Lupfig machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 21 Punkten auf Rang 6. Für Falke Lupfig ist es der dritte Sieg in Serie.

Für Falke Lupfig ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Liria macht trotz der Niederlage in der Tabelle einen kleinen Sprung um einen Platz nach vorne und liegt neu mit 26 Punkten auf Rang 3. Nach sechs Siegen in Serie verliert Liria erstmals wieder.

Für Liria ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: KF Liria - FC Falke Lupfig 2:4 (0:1) - Niedermatten, Wohlen/AG – Tore: 35. Avni Daku 0:1. 50. Artan Qeta 0:2. 57. Emran Ajrovski 0:3. 66. Amir Haliti 1:3. 87. Aid Murati 2:3. 93. Kujtim Iseni (Penalty) 2:4. – Liria: Markus Fries, Mergim Reka, Gazmend Gjini, Enis Gjuraj, Edion Cikaqi, Meriton Orana, Amir Haliti, Jon Koliqi, Ervin Ilazaj, Kaliston Thiruchelvam, Aid Murati. – Falke Lupfig: Albin Krasniqi, Naim Adili, Alban Bajraliu, Avni Daku, Enea Dhimertika, Petrit Ismaili, Betrim Shabani, Gjergj Gjoli, Genti Vllahiu, Emran Ajrovski, Ardi Guri. – Verwarnungen: 85. Gjergj Gjoli.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

