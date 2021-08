4. Liga, Gruppe 3 Falke Lupfig bezwingt zum Auftakt auswärts Niederwil Im ersten Spiel der neuen Saison gewinnt Falke Lupfig auswärts gegen Niederwil 5:3. 14.08.2021, 21.51 Uhr

(chm)

Kujtim Iseni eröffnete in der 7. Minute das Skore, als er für Falke Lupfig das 1:0 markierte. Falke Lupfig baute die Führung in der 12. Minute (Ylle Guri) weiter aus (2:0). Dank dem Treffer von Leandro Accardo (29.) reduzierte sich der Rückstand für Niederwil auf ein Tor (1:2).

Nur drei Minuten später fiel auch der Ausgleichstreffer für Niederwil. Verantwortlich war erneut Leandro Accardo. Tedros Daniel schoss Falke Lupfig in der 40. Minute zur 3:2-Führung. Kujtim Iseni sorgte in der 46. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (4:2) für Falke Lupfig.

Artan Qeta baute in der 46. Minute die Führung für Falke Lupfig weiter aus (5:2). Den Schlussstand stellte Robert Lukaj in der 67. Minute her, als er für Niederwil auf 3:5 verkürzte. Der Treffer fiel mittels Penalty.

Bei Falke Lupfig erhielten Taulant Lushaj (66.) und Avdulla Ismailaj (86.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Niederwil für Leandro Accardo (19.) und Linus Dubach (86.).

In der Tabelle steht Falke Lupfig nach dem ersten Spiel auf Rang 1. Das nächste Spiel trägt Falke Lupfig in einem Heimspiel gegen das stark gestartete Team FC Muri 3 aus. Diese Begegnung findet am 21. August statt (20.00 Uhr, Sportanlage Wynenfeld, Buchs).

Niederwil liegt nach Spiel 1 auf Rang 14. Für Niederwil geht es auswärts gegen FC Mellingen 2a weiter. Das Spiel findet am 23. August statt (20.15 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Telegramm: FC Niederwil 2 - FC Falke Lupfig 3:5 (2:4) - Riedmatt, Niederwil – Tore: 7. Kujtim Iseni 0:1. 12. Ylle Guri 0:2. 29. Leandro Accardo 1:2. 32. Leandro Accardo 2:2. 40. Tedros Daniel 2:3. 46. Kujtim Iseni 2:4. 46. Artan Qeta 2:5. 67. Robert Lukaj (Penalty) 3:5. – Niederwil: Pascal Günter, Sven Feldmann, Marc Wenger, Robin Gisler, Oliver Raimann, Ricky Kropf, Hakan Brunner, Alessio Saporito, Patrick Schweiger, Leandro Accardo, Manuel Lukaj. – Falke Lupfig: Albin Krasniqi, Tefik Vesiqi, Arben Merchevski, Betim Bekteshi, Taulant Lushaj, Artan Qeta, Petrit Ismaili, Avdulla Ismailaj, Ylle Guri, Tedros Daniel, Kujtim Iseni. – Verwarnungen: 19. Leandro Accardo, 66. Taulant Lushaj, 86. Linus Dubach, 86. Avdulla Ismailaj.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 3: FC Muri 3 - FC Turgi 1b 2:1, FC Niederwil 2 - FC Falke Lupfig 3:5

Tabelle: 1. FC Falke Lupfig 1 Spiel/3 Punkte (5:3). 2. FC Muri 3 1/3 (2:1), 3. KF Liria 0/0 (0:0), 4. FC Merenschwand 1 0/0 (0:0), 5. FC Mellingen 2a 0/0 (0:0), 6. FC Sarmenstorf 2b 0/0 (0:0), 7. FC Villmergen 2b 0/0 (0:0), 8. FC Othmarsingen 2 0/0 (0:0), 9. FC Spreitenbach 1b 0/0 (0:0), 10. FC Bremgarten 2 0/0 (0:0), 11. FC Bünz-Maiengrün 1 0/0 (0:0), 12. FC Mutschellen 3 0/0 (0:0), 13. FC Turgi 1b 1/0 (1:2), 14. FC Niederwil 2 1/0 (3:5).

Mehr Details zum Spiel und zur 4. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.08.2021 18:27 Uhr.