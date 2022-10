3. Liga, Gruppe 1 Fadri Bieri führt Küttigen mit drei Toren zum Sieg gegen Beinwil am See Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 5 vs. 14) ist Küttigen am Freitag seiner Favoritenrolle gegen Beinwil am See gerecht geworden und hat zuhause 5:3 gewonnen. 01.10.2022, 14.17 Uhr

(chm)

Beinwil am See erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Dario Holliger ging das Team in der 18. Minute in Führung. Gleichstand war in der 22. Minute hergestellt: Fadri Bieri traf für Küttigen.

Danach drehte Küttigen auf. Das Team schoss ab der 26. Minute noch vier weitere Tore, während Beinwil am See noch zwei Treffer gelangen (zum 2:3 (44. Minute) und 3:3 (70. Minute)). Der Endstand lautete 5:3.

Matchwinner für Küttigen war Fadri Bieri, der gleich dreimal traf. Die weiteren Torschützen für Küttigen waren: David Berner (1 Treffer) und Aleks Spasojevic (1 Treffe.) die Torschützen für Beinwil am See waren: Joel Insaurralde, Felix Eichenberger und Dario Holliger.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Beinwil am See erhielten Gabriel Jukic (23.) und Noah Speck (29.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Küttigen, nämlich für Tobias Schmid (70.).

In der Abwehr gehört Küttigen zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.4 (Rang 2).

Die Abwehr von Beinwil am See kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 39 Gegentore in neun Spielen bedeuten einen Schnitt von 4.3 Toren pro Match (Rang 14).

Küttigen rückt mit dem Sieg an die Tabellenspitze vor. Die Mannschaft steht nach neun Spielen bei 16 Punkten. Das Team rückt damit um vier Plätze vor. Küttigen hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Küttigen in einem Auswärtsspiel mit SC Schöftland 2 (Rang 13) auf ein schlechterklassiertes Team. Diese Begegnung findet am 9. Oktober statt (10.30 Uhr, Sportanlage Rütimatten, Schöftland).

Beinwil am See verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Beinwil am See hat bisher einmal gewonnen und achtmal verloren.

Mit dem fünftplatzierten FC Othmarsingen kriegt es Beinwil am See als nächstes in einem Heimspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 6. Oktober (20.15 Uhr, Strandbad, Beinwil am See).

Telegramm: FC Küttigen 1b - FC Beinwil am See 5:3 (3:2) - Sportplatz «Ritzer», Küttigen – Tore: 18. Dario Holliger 0:1. 22. Fadri Bieri 1:1. 26. Fadri Bieri 2:1. 36. Fadri Bieri 3:1. 44. Felix Eichenberger 3:2. 70. Joel Insaurralde 3:3. 81. Aleks Spasojevic 4:3. 91. David Berner 5:3. – Küttigen: Alessandro Gygax, Michael Hächler, Yanik Wehrli, Tobias Schmid, Joel Blattner, David Berner, Nobel Merhawi, Fadri Bieri, Aleks Spasojevic, Amanuel Efson, Alexander Kiewiet. – Beinwil am See: Leeroy Schlatter, Dario Holliger, Gabriel Jukic, Philip Amrein, Noah Speck, Felix Eichenberger, Dardan Sadrijaj, Sertan Kanik, Bruno Merz, Joel Insaurralde, Alain Baumann. – Verwarnungen: 23. Gabriel Jukic, 29. Noah Speck, 70. Tobias Schmid.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.10.2022 14:14 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.