3. Liga, Gruppe 1 Fabrice Hofer rettet Frick einen Punkt gegen Entfelden Sechs Tore sind zwischen Entfelden und Frick gefallen. Einen Sieger gab es beim 3:3 jedoch nicht. 01.10.2022, 14.22 Uhr

(chm)

Beide Teams gingen im Spiel einmal in Führung. Den Ausgleich zum 3:3 schaffte Frick in der 92. Minute.

Frick war zwar zeitweise mit 2:0 (18. Minute) in Führung, doch Entfelden holte den Rückstand auf und ging selbst in Führung. Der Ausgleich für Frick zum 3:3 fiel in der 92. Minute - nur zwei Minuten nach dem 3:2. .

Im Spiel gab es total acht Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Entfelden. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Frick.

Nach dem Unentschieden verliert Entfelden drei Plätze in der Tabelle und liegt neu mit 14 Punkten auf Rang 6. Entfelden hat bisher viermal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Entfelden geht es auf fremdem Terrain gegen FC Erlinsbach 1a (Platz 10) weiter. Die Partie findet am 7. Oktober statt (20.15 Uhr, Sportplatz Breite, Niedererlinsbach).

Frick ging als Tabellenführer in das Spiel. Diese Position hat das Team mit dem Unentschieden verloren. 15 Punkte bedeuten Rang 3. Frick hat bisher dreimal gewonnen, nie verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Frick in einem Auswärtsspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Niederlenz. Zu diesem Spiel kommt es am 9. Oktober (14.30 Uhr, Altfeld, Niederlenz).

Telegramm: FC Entfelden - FC Frick 2 3:3 (0:2) - Sportanlage Schützenrain, Oberentfelden – Tore: 3. Ardian Zendeli 0:1. 18. Ardian Zendeli 0:2. 65. Juan Carlos Brugger 1:2. 82. Fisnik Nuhi 2:2. 90. Sascha Vogel 3:2. 92. Fabrice Hofer 3:3. – Entfelden: Michele Sanso, Juan Carlos Brugger, Nico Dätwyler, Gil (Gilberlandio Hemmi), Luca De Marco, Sascha Vogel, Claudio Ott, Suajb Seljmani, Davide Ragusa, Fisnik Nuhi, Dzemal Kajtazovic. – Frick: Lukas Schraner, Tobias Hüsler, Roman Herzog, Benjamin Schmid, Fabian Treyer, Fabrice Hofer, Simon Schmid, Jannik Näf, Manuel Herzog, Ardian Zendeli, Vuk Petrovic. – Verwarnungen: 30. Simon Schmid, 44. Vuk Petrovic, 58. Gil, 69. Manuel Meier, 73. Sascha Vogel, 80. Nico Dätwyler, 86. Fisnik Nuhi, 86. Fabian Treyer.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 01.10.2022 14:20 Uhr.

