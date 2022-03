2. Liga AFV Fabio Huber führt Sarmenstorf mit drei Toren zum Sieg gegen Gontenschwil Sieg für den Tabellenzweiten: Sarmenstorf lässt am Samstag zuhause beim 5:0 gegen Gontenschwil (Rang 15) nichts anbrennen. 29.03.2022, 09.42 Uhr

In der 23. Minute gelang Fabio Huber der Führungstreffer zum 1:0 für Sarmenstorf. Fabian Burkard erhöhte in der 45. Minute zur 2:0-Führung für Sarmenstorf. Sarmenstorf erhöhte in der 64. Minute seine Führung durch Fabio Huber weiter auf 3:0. Es war ein Elfmeter

Sarmenstorf erhöhte in der 77. Minute seine Führung durch Raniero Schmidli weiter auf 4:0. Fabio Huber schoss das 5:0 (79. Minute) für Sarmenstorf und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.er Traf zum dritten Mal.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Fabian Bruder von Gontenschwil erhielt in der 51. Minute die gelbe Karte.

Mit einem Gegentore-Schnitt von 1 hat die Abwehr von Sarmenstorf ihre Qualitäten in den bisherigen Spielen schon vermehrt unter Beweis gestellt. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 49 geschossenen Toren Rang 1.

Zahlreiche Gegentore sind für Gontenschwil ein relativ häufiges Phänomen. Die total 50 Gegentore in 17 Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.9 Toren pro Match (Rang 15).

Sarmenstorf liegt dank dem Sieg neu an der Tabellenspitze. Nach 17 Spielen hat das Team 39 Punkte. Das Team verbessert sich um einen Platz. Sarmenstorf hat bisher zwölfmal gewonnen, zweimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Sarmenstorf spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Schönenwerd-Niedergösgen (Platz 4). Diese Begegnung findet am 2. April statt (17.30 Uhr, Inseli, Niedergösgen).

Für Gontenschwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit elf Punkten auf Rang 15. Für Gontenschwil war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Für Gontenschwil geht es in einem Heimspiel gegen FC Fislisbach (Platz 10) weiter. Die Partie findet am 2. April statt (18.00 Uhr, PAMO Neumättli, Gontenschwil).

Telegramm: FC Sarmenstorf - FC Gontenschwil 5:0 (2:0) - Bühlmoos, Sarmenstorf – Tore: 23. Fabio Huber 1:0. 45. Fabian Burkard 2:0. 64. Fabio Huber (Penalty) 3:0.77. Raniero Schmidli 4:0. 79. Fabio Huber 5:0. – Sarmenstorf: Silvan Sigg, Pascal Lindenmann, Philipp Strebel, Markus Wyss, Fabian Winkler, Jonas Furrer, Raniero Schmidli, Michael Stutz, Fabian Burkard, Alain Schultz, Fabio Huber. – Gontenschwil: Mustafa Uysal, Fabian Bruder, Claudio Schüttel, Philipp Holenstein, Simon Hirt, Sandro Zürcher, Diego de Faveri, Roman Holenstein, Luka Vuleta, Franjo Bajo, Riccardo Neumann. – Verwarnungen: 51. Fabian Bruder.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga AFV:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

