Frauen 3. Liga Erstmals drei Punkte für Seengen bei Sieg gegen Döttingen Im fünften Spiel ist es endlich soweit: Seengen hat den ersten Saisonsieg erreicht. Gegen Döttingen gewinnt die Mannschaft am Samstag zuhause 3:0. 27.08.2022, 22.43 Uhr

(chm)

In der 43. Minute schoss Isabel Müller Seengen mittels Elfmeter in Führung (1:0). In der 60. Minute baute Layla Waldmeier den Vorsprung für Seengen auf zwei Tore aus (2:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Anina Julia Kaufmann in der 80. Minute, als sie für Seengen zum 3:0 traf.

Im Spielbericht sind keine Karten verzeichnet.

Seengen spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.4 Treffer zu pro Spiel. Das Team hat die drittbeste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 5 erzielten Toren Rang 4.

Döttingen lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Seengen. Im Schnitt lässt das Team 1.2 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach drei Spielen, in denen die Defensive 6 Tore hinnehmen musste (Rang 5).

Seengen verbessert sich in der Tabelle von Rang 6 auf 3. Das Team hat fünf Punkte. Der erste Sieg der Saison für Seengen folgt nach null Niederlagen und zwei Unentschieden. Seengen konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Seengen spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Wohlen (Platz 5). Das Spiel findet am 3. September statt (19.00 Uhr, Niedermatten, Wohlen/AG).

Döttingen steht in der Tabelle neu auf Rang 6 (zuvor: 5). Das Team hat drei Punkte. Döttingen hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Döttingen tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von FC Niederlenz an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 13. September statt (20.15 Uhr, Altfeld, Niederlenz).

Telegramm: SC Seengen - Döttingen-Brugg 3:0 (1:0) - Musterplatz, Seengen – Tore: 43. Isabel Müller (Penalty) 1:0.60. Layla Waldmeier 2:0. 80. Anina Julia Kaufmann 3:0. – Seengen: Eva Bruderer, Jennifer Oertig, Manuela Säuberli, Corinne Dössegger, Fabienne Lüthy, Lorena Dössegger, Jennifer Isemann, Nicole Streuli, Isabel Müller, Celia Holliger, Valérie Sandmeier. – Döttingen: Nathalie Vögele, Sonja Jeggli, Sandra Rohner, Coralie Spätig, Gina Hasler, Barbara Prögler, Joana Eggenberger, Shana Caroti, Alina Zeindler, Daniela Herzog, Sabrina Jeggli. – Verwarnungen: Keine Karten im Spielbericht.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 3. Liga:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 27.08.2022 22:40 Uhr.