4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde Erstmals drei Punkte für Merenschwand bei Sieg gegen Niederwil Erster Saisonsieg für Merenschwand nach vier Spielen: Die Mannschaft hat am Mittwoch zuhause beim 2:1 gegen Niederwil zum ersten Mal drei Punkte geholt. 14.04.2022, 00.21 Uhr

Alle Tore fielen in einer Zeitspanne von nur 17 Minuten: Den Auftakt machte Jan Heggli, der in der 20. Minute für Merenschwand zum 1:0 traf. Luca Nietlispach erhöhte in der 26. Minute zur 2:0-Führung für Merenschwand. Manuel Lukaj erzielte in der 37. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 für Niederwil. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Merenschwand, Jann Stutz (72.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Niederwil erhielt: Alessio Saporito (24.)

In der Abwehr gehört Merenschwand zu den Besten: Total liess das Team 5 Tore in drei Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.2 Toren pro Spiel (Rang 1).

In der Tabelle verbessert sich Merenschwand von Rang 10 auf 6. Das Team hat fünf Punkte. Der erste Sieg der Saison für Merenschwand folgt nach null Niederlagen und zwei Unentschieden. Merenschwand siegte zudem erstmals auswärts.

Merenschwand spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Othmarsingen 2 (Rang 12). Zu diesem Spiel kommt es am 20. April (20.00 Uhr, Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand).

In der Tabelle liegt Niederwil weiterhin auf Rang 13. Das Team hat null Punkte. Niederwil hat bisher nur verloren, nämlich dreimal.

Niederwil tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Sarmenstorf 2b an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 19. April statt (20.00 Uhr, Bühlmoos, Sarmenstorf).

Telegramm: FC Merenschwand 1 - FC Niederwil 2 2:1 (2:1) - Schulanlage, Merenschwand, Merenschwand – Tore: 20. Jan Heggli 1:0. 26. Luca Nietlispach 2:0. 37. Manuel Lukaj 2:1. – Merenschwand: Tim Stutz, Sandro Scherer, Giovanni D Elena, Jeremias Bächler, Willem Malgo, Jan Heggli, Fabio Käppeli, Giuseppe Bretti, Luca Nietlispach, Jann Stutz, Darko Jankovic. – Niederwil: Pascal Günter, Abeenan Pushparajah, Robin Gisler, Batuhan Göktas, Marc Wenger, Ricky Kropf, Alessio Saporito, Sven Feldmann, Oliver Raimann, Raul Tarrio Abreu, Manuel Lukaj. – Verwarnungen: 24. Alessio Saporito, 72. Jann Stutz.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2 - Abstiegsrunde:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 14.04.2022 00:18 Uhr.