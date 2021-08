3. Liga, Gruppe 2 Erster Sieg im zweiten Spiel für Tägerig gegen Würenlos – Siegtreffer durch Sven Humbel Tägerig siegt auswärts 3:2 gegen Würenlos im zweiten Spiel der Saison. 23.08.2021, 00.48 Uhr

(chm)

Die Entscheidung fiel in der 77. Minute, als Sven Humbel den Treffer zum 3:2 für Tägerig erzielte.

Den ersten Treffer der Partie hatte Yves Hürlimann in der 50. Minute für Würenlos geschossen. Der Ausgleich für Tägerig fiel in der 52. Minute (Fabio Manuel Pereira Ribeiro). Yunus Hamurtekin traf in der 58. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Tägerig. In der 73. Minute traf Yves Hürlimann für Würenlos zum 2:2-Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Tägerig für Alessandro Locatelli (35.) und Carlos Alberto Martins Alves (37.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Würenlos, Robin Voser (47.) kassierte sie.

Nach dem zweiten Spiel steht Tägerig mit drei Punkten auf dem siebten Rang. Das nächste Spiel trägt Tägerig in einem Heimspiel gegen das stark gestartete Team FC Bremgarten 1 aus. Das Spiel findet am 28. August statt (18.00 Uhr, Fussballplatz Kleinzelg, Tägerig).

Würenlos steht mit einem Punkt auf Rang 9. Würenlos spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Kappelerhof. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (20.15 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Telegramm: SV Würenlos 1 - FC Tägerig 1 2:3 (0:0) - Tägerhard, Würenlos – Tore: 50. Yves Hürlimann 1:0. 52. Fabio Manuel Pereira Ribeiro 1:1. 58. Yunus Hamurtekin 1:2. 73. Yves Hürlimann 2:2. 77. Sven Humbel 2:3. – Würenlos: Marc Epprecht, Noa Kalt, Mefail Emini, Reto Albrecht, Severin Berli, Reto Schlatter, Nelson Vaz Da Costa, Yves Hürlimann, Dominik Kieser, Robin Voser, Samuel Jäger. – Tägerig: Simon Flückiger, Silvan Peterhans, Rafael Annen, Emra Nuhiji, Daniel Peterhans, Roman Lips, Fabio Manuel Pereira Ribeiro, Carlos Alberto Martins Alves, Robin Kohler, Briljant Asllani, Alessandro Locatelli. – Verwarnungen: 35. Alessandro Locatelli, 37. Carlos Alberto Martins Alves, 47. Robin Voser.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Frick 1a - FC Döttingen 8:1, FC Bremgarten 1 - FC Mutschellen 2 2:1, SV Würenlos 1 - FC Tägerig 1 2:3, FC Muri 2 - FC Baden 1897 2 0:3

Tabelle: 1. FC Bremgarten 1 2 Spiele/6 Punkte (6:4). 2. FC Frick 1a 2/6 (10:1), 3. FC Baden 1897 2 2/6 (9:0), 4. FC Würenlingen 1 1/3 (4:1), 5. FC Wettingen 2 1/3 (5:1), 6. FC Kappelerhof 1/3 (2:1), 7. FC Tägerig 1 2/3 (4:7), 8. FC Neuenhof 1 2/3 (2:7), 9. SV Würenlos 1 2/1 (2:3), 10. FC Mutschellen 2 2/1 (1:2), 11. FC Döttingen 1/0 (1:8), 12. FC Mellingen 1 2/0 (4:8), 13. FC Muri 2 2/0 (1:5), 14. FC Villmergen 1 2/0 (1:4).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des AFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.08.2021 00:45 Uhr.