4. Liga, Gruppe 4 Erster Sieg im zweiten Spiel für Döttingen gegen Turgi Döttingen siegt zuhause 3:1 gegen Turgi im zweiten Spiel der Saison. 19.08.2022, 23.45 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Davide Giaccone in der 38. Minute. Er traf für Döttingen zum 1:0. Gleichstand war in der 44. Minute hergestellt: Noah Jappert traf für Turgi. Das Tor von Davide Giaccone in der 81. Minute bedeutete die 2:1-Führung für Döttingen. In der 91. Minute erhöhte Carlos Junior Spica Da Cunha auf 3:1 für Döttingen.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Turgi. Bei Döttingen erhielten Carlos Junior Spica Da Cunha (40.), Amel Mesic (68.) und Kevin Keller (71.) eine gelbe Karte.

Döttingen liegt nach Spiel 2 auf Rang 8. Für Döttingen geht es auswärts gegen FC Juventina Wettingen 1a (Platz 13) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 27. August (18.00 Uhr, Kreuzzelg, Wettingen).

Turgi liegt nach Spiel 2 auf Rang 9. Turgi tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von SV Würenlos an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am 27. August (20.15 Uhr, Sportanlage Oberau, Untersiggenthal).

Telegramm: FC Döttingen - FC Turgi 2 3:1 (1:1) - Aarebrücke, Kleindöttingen – Tore: 38. Davide Giaccone 1:0. 44. Noah Jappert 1:1. 81. Davide Giaccone 2:1. 91. Carlos Junior Spica Da Cunha 3:1. – Döttingen: Amel Mesic, Atakan Özkaner, Alessandro Russo, Jaime Keller, Andreas Büecheler, Giordan Sunzeri, Kevin Keller, Carlos Junior Spica Da Cunha, Lucas Arias Da Costa, Davide Giaccone, Ismail Osmani. – Turgi: Biagio Anzalone, Marco Madonia, Joel Jappert, Cedric Peterhans, Levin Baumgartner, Alexander Köhli, Nicolo Vicari, Sergio Passalacqua, Noah Jappert, Ramon Stutz, Andrin Deck. – Verwarnungen: 28. Biagio Anzalone, 34. Cedric Peterhans, 35. Ramon Stutz, 40. Carlos Junior Spica Da Cunha, 68. Amel Mesic, 71. Kevin Keller, 71. Noah Jappert.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 19.08.2022 23:36 Uhr.