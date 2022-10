4. Liga, Gruppe 2 Erster Sieg für Zofingen nach sechs Niederlagen Nach sechs Niederlagen in Folge hat Zofingen am Freitag gegen Kölliken einen Sieg feiern können. Das Team gewann zuhause 4:0. 29.10.2022, 19.59 Uhr

(chm)

In der 32. Minute gelang Filip Michal Waligora der Führungstreffer zum 1:0 für Zofingen. Mit seinem Tor in der 53. Minute brachte Michael Lichtsteiner Zofingen mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Zofingen erhöhte in der 70. Minute seine Führung durch Maverik Iacobucci weiter auf 3:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Michele Esteves in der 71. Minute, als er für Zofingen zum 4:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Zofingen für Cyrill Hess (53.) und Mirco Walter (69.). Die einzige gelbe Karte bei Kölliken erhielt: Rudolf Berisha (51.)

Dass Zofingen gleich vier Tore erzielt, hat eher Seltenheitswert. Durchschnittlich hat das Team in seinen bisherigen zwölf Spielen 1.7 Mal getroffen. Das bedeutet, dass Zofingen die elftbeste Offensive der Gruppe hat. Die Defensive belegt Rang 14 mit durchschnittlich 4.7 zugelassenen Toren pro Spiel.

Zahlreiche Gegentore sind für Kölliken ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.4 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach 13 Spielen, in denen die Defensive 44 Tore hinnehmen musste (Rang 13).

Zofingen gibt dank dem Sieg das Schlusslicht ab. Das Team liegt mit sechs Punkten auf Rang 13. Das ist eine Verbesserung um einen Platz. Zofingen hat bisher zweimal gewonnen und zehnmal verloren. Zofingen siegte zudem erstmals auswärts.

Für Zofingen ist kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Für Kölliken hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit acht Punkten auf Rang 12. Kölliken hat bisher zweimal gewonnen, neunmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Für Kölliken ist auch kein weiteres Spiel mehr angesetzt in diesem Jahr.

Telegramm: SC Zofingen 2b - FC Kölliken 2b 4:0 (1:0) - Trinermatten, Zofingen – Tore: 32. Filip Michal Waligora 1:0. 53. Michael Lichtsteiner 2:0. 70. Maverik Iacobucci 3:0. 71. Michele Esteves 4:0. – Zofingen: Patrick Schürpf, Marcel Bossard, Adrian Hess, Stefan Starnecker, Cyrill Hess, Filip Michal Waligora, Patrick Bucher, Michael Lichtsteiner, Mirco Walter, Najeeb Halawa, Stefan Palmieri. – Kölliken: Arianit Knushi, Ali Safari, Antonio Ferritto, Endrit Rrustemaj, Laouand Baro, Ibrahim Sinani, Aleksander Nrekaj, Andre Berisha, Rudolf Berisha, David Martins Da Rocha, Astrit Ukaj. – Verwarnungen: 51. Rudolf Berisha, 53. Cyrill Hess, 69. Mirco Walter.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Aargau | Solothurn | Basel/Baselbiet.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.10.2022 19:56 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.