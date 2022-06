3. Liga, Gruppe 2 Erster Sieg für Villmergen nach drei Niederlagen Gegen Döttingen gewinnt Villmergen am Samstag zum ersten Mal nach drei Niederlagen in Folge. Das Team gewann auswärts 4:2. 05.06.2022, 09.32 Uhr

Das erste Tor der Partie fiel für Villmergen: Sandro Koch brachte seine Mannschaft in der 14. Minute 1:0 in Führung. Arijan Gashi sorgte in der 22. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Villmergen. Der Anschlusstreffer für Döttingen zum 1:2 kam in der 25. Minute. Verantwortlich dafür war Joao Miguel Ferreira Lobao.

In der 34. Minute traf Giordan Sunzeri für Döttingen zum 2:2-Ausgleich. Rilind Krasniqi traf in der 48. Minute. Es war die Führung zum 3:2 für Villmergen. Durch ein Eigentor (Asllan Tafaj) erhöhte sich die Führung für Villmergen in der 47. Minute auf 4:2.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Mirko Hagemann von Döttingen erhielt in der 74. Minute die gelbe Karte.

Villmergen hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 65 Tore in 25 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.6 Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Döttingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 4.5 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 14).

Die Tabellensituation hat sich für Villmergen nicht verändert. Mit 41 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Villmergen hat bisher 13mal gewonnen, zehnmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Villmergen in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Würenlingen 1. Diese Begegnung findet am 10. Juni statt (20.15 Uhr, Badmatte, Villmergen).

Döttingen verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Für Döttingen war es bereits die neunte Niederlage in Serie.

Mit dem viertplatzierten FC Mellingen 1 kriegt es Döttingen als nächstes auswärts mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 10. Juni statt (20.15 Uhr, Kleine Kreuzzelg, Mellingen).

Telegramm: FC Döttingen - FC Villmergen 1 2:4 (2:3) - Aarebrücke, Kleindöttingen – Tore: 14. Sandro Koch 0:1. 22. Arijan Gashi 0:2. 25. Joao Miguel Ferreira Lobao 1:2. 34. Giordan Sunzeri 2:2. 48. Rilind Krasniqi 2:3. 47. Eigentor (Asllan Tafaj) 2:4. – Döttingen: Amel Mesic, Jaime Keller, Salvatore Sunzeri, Asllan Tafaj, Alessandro Russo, Giordan Sunzeri, Kevin Keller, Davide Giaccone, Joao Miguel Ferreira Lobao, Carlos Junior Spica Da Cunha, Fatlind Bytyci. – Villmergen: Marco Bärtschi, Pascal Rummel, Janis Racis, Noah Haussener, Marco Sanvido, Jim Graf, Davide Prati, Sandro Koch, Diogo Calixto Antunes, Arijan Gashi, Rilind Krasniqi. – Verwarnungen: 74. Mirko Hagemann.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 05.06.2022 09:30 Uhr.