3. Liga, Gruppe 2 Erster Sieg für Muri nach drei Niederlagen Erfolgserlebnis für Muri: Nach drei Niederlagen in Serie siegt das Team am Donnerstag auswärts gegen Mellingen 3:2. 24.09.2021, 15.35 Uhr

Mellingen ging zunächst in Führung, als Patrick Bätschmann in der 7. Minute traf. Dann glich aber Manuel Saxer (38.) für Muri aus. Michael Iloski in der 45. Minute und Lirim Rexhepi in der 66. Minute brachten Muri sodann 3:1 in Führung. Mellingen kam in der 75. Minute noch auf 2:3 heran, als David Huwiler traf. Der Ausgleich fiel jedoch nicht mehr.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Muri sah Nils Bruckhoff (55.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Muri weitere vier gelbe Karten. Eine Verwarnung gab es für Mellingen, nämlich für Rafael Müller (57.).

Die Abwehr von Mellingen kassiert nicht selten viele Gegentore. Im Schnitt lässt das Team 2.9 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach acht Spielen, in denen die Defensive 23 Tore hinnehmen musste (Rang 10).

Muri rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit sechs Punkten auf Rang 11. Muri hat bisher zweimal gewonnen und sechsmal verloren. Muri konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel kriegt es Muri in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Wettingen 2 (Platz 10) zu tun. Diese Begegnung findet am Dienstag (28. September) statt (20.15 Uhr, Brühl, Muri AG).

Mellingen verharrt nach der Niederlage auf dem 14. Und damit letzten Platz. Mellingen hat bisher noch nie gewonnen. Einmal spielte das Team unentschieden. Sieben Spiele gingen verloren.

Mit dem viertplatzierten FC Baden 1897 2 kriegt es Mellingen als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am Dienstag (28. September) statt (20.15 Uhr, Stadion ESP, Baden).

Telegramm: FC Mellingen 1 - FC Muri 2 2:3 (1:2) - Kleine Kreuzzelg, Mellingen – Tore: 7. Patrick Bätschmann 1:0. 38. Manuel Saxer 1:1. 45. Michael Iloski 1:2. 66. Lirim Rexhepi 1:3. 75. David Huwiler 2:3. – Mellingen: Pascal Duss, Diego Beerle, Pascal Gisi, Marco Etter, Joel Bolliger, Joel Meier, Fabian Gisi, Rafael Müller, Andreas Etter, David Huwiler, Patrick Bätschmann. – Muri: Rajko Abadzic, Luca Passerini, Mathis Stutz, Nils Bruckhoff, Nelson Afulike, Rafael Freitas Ferreira, Nicolas Stierli, Michael Iloski, Stephen Peacock, Manuel Saxer, Yves Furrer. – Verwarnungen: 14. Luca Passerini, 44. Nils Bruckhoff, 57. Rafael Müller, 68. Lirim Rexhepi, 71. Stephen Peacock – Ausschluss: 55. Nils Bruckhoff.

Tabelle: 1. FC Frick 1a 7 Spiele/21 Punkte (27:6). 2. FC Würenlingen 1 7/16 (19:7), 3. FC Bremgarten 1 7/15 (21:13), 4. FC Baden 1897 2 7/15 (30:5), 5. FC Tägerig 1 7/13 (12:23), 6. FC Villmergen 1 7/13 (21:10), 7. FC Neuenhof 1 7/12 (18:26), 8. FC Kappelerhof 7/11 (17:16), 9. SV Würenlos 1 7/9 (12:13), 10. FC Wettingen 2 7/7 (15:28), 11. FC Muri 2 8/6 (19:20), 12. FC Döttingen 7/3 (9:32), 13. FC Mutschellen 2 7/2 (4:16), 14. FC Mellingen 1 8/1 (14:23).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.09.2021 15:32 Uhr.

