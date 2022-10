4. Liga, Gruppe 4 Erster Sieg für Klingnau nach drei Niederlagen Erfolgserlebnis für Klingnau: Nach drei Niederlagen in Serie siegt das Team am Freitag auswärts gegen Döttingen 5:0. 22.10.2022, 06.35 Uhr

(chm)

In der 20. Minute schoss Ziar Alshekhani Klingnau mittels Elfmeter in Führung (1:0). In der 31. Minute baute Vithurshan Pakeerathan den Vorsprung für Klingnau auf zwei Tore aus (2:0). Joshua Marti baute in der 45. Minute die Führung für Klingnau weiter aus (3:0).

Burak Bozkus baute in der 60. Minute die Führung für Klingnau weiter aus (4:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Loris Cardella in der 86. Minute, als er für Klingnau zum 5:0 traf.

Gelbe Karten gab es bei Döttingen für Jaime Keller (35.), Lucas Arias Da Costa (80.) und Atakan Özkaner (85.). Bei Klingnau erhielten Michel Baumgartner (40.) und Leotrim Shabani (46.) eine gelbe Karte.

Klingnau machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 15 Punkten auf Rang 7. Klingnau hat bisher fünfmal gewonnen und siebenmal verloren.

Klingnau spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Turgi 2 (Platz 10). Das Spiel findet am 29. Oktober statt (18.00 Uhr, Sportplatz Grie, Klingnau).

Für Döttingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 19 Punkten auf Rang 6. Döttingen hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Döttingen spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Schinznach Bad (Platz 8). Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (19.00 Uhr, Sportplatz Schachen, Schinznach).

Telegramm: FC Döttingen - FC Klingnau 2 0:5 (0:3) - Aarebrücke, Kleindöttingen – Tore: 20. Ziar Alshekhani (Penalty) 0:1.31. Vithurshan Pakeerathan 0:2. 45. Joshua Marti 0:3. 60. Burak Bozkus 0:4. 86. Loris Cardella 0:5. – Döttingen: Nurdin Sinanovic, Severin Stutz, Alessandro Russo, Jaime Keller, Atakan Özkaner, Ismail Osmani, Kevin Keller, Guilherme Gomes Pedro, Lucas Arias Da Costa, Fatlind Bytyci, Carlos Junior Spica Da Cunha. – Klingnau: Levin Cardella, Kevin Leonardo Dias Tavares, Ziar Alshekhani, Krenar Bakalli, Yamin Ait Hadj Bella, Jannik Hauenstein, Adrian Valiselos Gomes, Joshua Marti, Besmir Suka, Vithurshan Pakeerathan, Leotrim Shabani. – Verwarnungen: 35. Jaime Keller, 40. Michel Baumgartner, 46. Leotrim Shabani, 80. Lucas Arias Da Costa, 85. Atakan Özkaner.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Aargauer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.10.2022 06:32 Uhr.

