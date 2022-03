3. Liga, Gruppe 1 Erster Sieg für Frick nach vier Niederlagen Gegen Othmarsingen gewinnt Frick am Samstag zum ersten Mal nach vier Niederlagen in Folge. Das Team gewann zuhause 3:1. 21.03.2022, 22.08 Uhr

Othmarsingen ging zunächst in der 12. Minute in Führung, als Gezim Zeqiraj zum 1:0 traf. Nur acht Minuten später schaffte Vuk Petrovic aber den Ausgleich für Frick. Silas Riner traf in der 35. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Frick. Mit dem 3:1 für Frick schoss Florian Cadraku das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Othmarsingen erhielten Luka Ilceski (60.), Albert Pjetri (85.) und Milos Dejic (90.) eine gelbe Karte. Frick behielt eine reine Weste: Es gab keine einzige Karte gegen das Team.

Die Tabellensituation hat sich für Frick nicht verändert. Das Team liegt mit 21 Punkten auf Rang 6. Frick hat bisher sechsmal gewonnen, fünfmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel trifft Frick auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Seon 1. Diese Begegnung findet am 25. März statt (20.00 Uhr, Zelgli, Seon).

Für Othmarsingen hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 18 Punkten auf Rang 7. Für Othmarsingen war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Für Othmarsingen geht es in einem Heimspiel gegen FC Beinwil am See 1 (Platz 5) weiter. Die Partie findet am 27. März statt (14.30 Uhr, Falkenmatt, Othmarsingen).

Telegramm: FC Frick 1b - FC Othmarsingen 1 3:1 (2:1) - Ebnet, Frick – Tore: 12. Gezim Zeqiraj 0:1. 20. Vuk Petrovic 1:1. 35. Silas Riner 2:1. 70. Florian Cadraku 3:1. – Frick: Lukas Schraner, Janis Schmid, Roman Herzog, Jan Weidmann, Liridon Sala, Nico Heuberger, Till Wälchli, Claudio Deiss, Chris Lehmann, Silas Riner, Vuk Petrovic. – Othmarsingen: Markus Fries, Luka Ilceski, Kristjan Bushaj, Marcel Villiger, Leotrim Zukaj, Leandro Schatzmann, Mattia Beccarelli, Dölf Bieri, Livio Wild, Manuel König, Gezim Zeqiraj. – Verwarnungen: 60. Luka Ilceski, 85. Albert Pjetri, 90. Milos Dejic.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 1: FC Frick 1b - FC Othmarsingen 1 3:1, FC Erlinsbach 1 - FC Rupperswil 1 3:1

Tabelle: 1. FC Rothrist 1 14 Spiele/42 Punkte (65:11). 2. FC Entfelden 1 13/34 (47:14), 3. FC Buchs 1 14/33 (33:19), 4. FC Erlinsbach 1 14/24 (29:27), 5. FC Beinwil am See 1 13/23 (26:21), 6. FC Frick 1b 14/21 (26:34), 7. FC Othmarsingen 1 14/18 (35:32), 8. FC Küttigen 2 13/17 (21:24), 9. FC Lenzburg 2 14/17 (30:28), 10. FC Rupperswil 1 14/15 (23:25), 11. SC Schöftland 2 13/13 (25:37), 12. FC Seon 1 14/13 (34:45), 13. HNK Adria Aarau 14/7 (12:47), 14. FC Rohr 1 14/1 (15:57).

